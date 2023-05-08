SGK Başuzmanı açıkladı: Bayram ikramiyesi bekleyen EYT'lilere kötü haber!
Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Karakaş, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi sonrası kimlerin emekli bayram ikramiyesi alacağını sıralarken, bazı EYT'lilere kötü haberi verdi.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), nisan ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan ve aylık başlangıç tarihi 30 Nisan öncesinde olan sigortalı ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 9 Mayıs 2023 tarihinde ödeneceğini duyurdu.
SGK'den yapılan yazılı açıklamada, Kurumun 5510 sayılı kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye ödediği belirtilerek şunlar kaydedildi:
"2023 yılı mart ayı öncesinde gelir ve aylık almakta olanlar ile mart ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemleri tamamlananların Ramazan Bayramı ikramiyeleri 14-19 Nisan 2023 tarih aralığında ödenmiştir. Nisan ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan ve aylık başlangıç tarihi 30 Nisan öncesinde olan sigortalı ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise 9 Mayıs 2023 tarihinde ödenecektir."
NİSAN AYINDA DİLEKÇE VEREN EYT'Lİ BAYRAM İKRAMİYESİ ALIR MI?
SGK'nin emekli bayram ikramiyelerini ödeyeceği tarihi açıklaması sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, "SGK'nın yeni EYT açıklamasına göre nisanda dilekçe verenler emekli bayram ikramiyesi alır mı?" sorusuna şu yanıtı verdi: