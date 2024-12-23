SGK Başmüfettişi İsa Karakaş Duyurdu: Bu Kişiler Yüzde 30 Daha Fazla Maaş Alacak
SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, 2024 yılı itibarıyla emekli olmak isteyenler için avantajlar devam ederken, askerlik borçlanması maliyetleri 1 Ocak'tan sonra yüzde 35 oranında artacağını açıkladı. Sigorta başlangıç tarihini askerlik borçlanması ile 8 Eylül 1999 tarihine çekenler ise EYT'den emekli olup yüzde 30 daha fazla maaş alacak.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Askerlik borçlanmasıyla sigorta başlangıç tarihini 8 Eylül 1999’a çekebilenler, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında %30 daha avantajlı şekilde emekli olabilecek. Ancak bu avantajdan yararlanmak için prim borçlanması başvurusunda bulunulması gerekiyor. Borçlanma tutarları, başvurunun yapıldığı tarihte geçerli olan asgari ücret üzerinden hesaplanacak. Günlük kazancın %32’si oranında belirlenen borçlanma tutarı, başvuru sahiplerinin tercihine göre değişecek.
YÜZDE 35 DAHA FAZLA ÖDEME YAPILACAK
SGK Başmüfettişi İsa Karakaş’ın Türkiye Gazetesi’ndeki açıklamalarına göre, 18 ay askerlik yapmış bir kişinin en düşük borçlanma tutarı yaklaşık 115 bin lira olarak hesaplanırken, en yüksek tutar 864 bin lirayı buluyor. Borçlanma maliyetlerinin asgari ücrete endeksli olması nedeniyle, yılbaşından sonra bu ücretlerde artış yaşanması bekleniyor. Bu da yeni yılda borçlanmak isteyenlerin %35 daha fazla ödeme yapmasına yol açacak.
Karakaş, askerlik süresinin tamamını değil, yalnızca gerekli olan kısmını borçlanmanın daha avantajlı olduğunu vurgulayan Karakaş, "Örneğin 24 aylık askerlik hizmeti olan bir kişi, bu sürenin yalnızca ihtiyaç duyulan 3, 5, 8 ya da 15 ayını borçlanabiliyor" dedi.
EYT'DEN YARARLANAMAYACAKLAR
Karakaş, askere gitmeden önce bir sosyal güvenlik kurumuna (SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı) kayıtlı olanların, askerlik borçlanması yoluyla emeklilik yaşını düşüremeyeceğini belirtiyor. Ayrıca, Emekli Sandığı’na bağlı çalışanların 8 Eylül 1999 öncesine geri çekme işlemi yapması durumunda EYT avantajından yararlanamadığı ifade ediliyor.
Yeni yılda artacak maliyetler göz önünde bulundurulduğunda, askerlik borçlanması yapmayı düşünenlerin bu yıl içerisinde başvuru yaparak avantajlardan faydalanması öneriliyor.