SGK Başmüfettişi İsa Karakaş Duyurdu: Bu Kişiler Yüzde 30 Daha Fazla Maaş Alacak

YÜZDE 35 DAHA FAZLA ÖDEME YAPILACAK

SGK Başmüfettişi İsa Karakaş’ın Türkiye Gazetesi’ndeki açıklamalarına göre, 18 ay askerlik yapmış bir kişinin en düşük borçlanma tutarı yaklaşık 115 bin lira olarak hesaplanırken, en yüksek tutar 864 bin lirayı buluyor. Borçlanma maliyetlerinin asgari ücrete endeksli olması nedeniyle, yılbaşından sonra bu ücretlerde artış yaşanması bekleniyor. Bu da yeni yılda borçlanmak isteyenlerin %35 daha fazla ödeme yapmasına yol açacak.