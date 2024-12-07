SGK Başmüfettişi İlk Kez Açıkladı: Emekli Olmak İçin Artık Yaşı Beklemeye Gerek Yok
Maluliyet ile ilgili yapılan yeni düzenlemede iş gücünün kaybedilmesi ile ilgili oranlar yeniden güncellendi. SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, malulen emeklilik için gereken şartları ve detayları açıkladı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Hastalık veya engel nedeniyle çalışamayan vatandaşların, yaş şartını beklemeden emekli olabilme hakkı olan malulen emeklilik, birçok kişi tarafından merak ediliyor. SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, malulen emeklilik için gereken şartları ve detayları açıkladı.
Malulen emeklilik için en önemli şart, iş gücünün en az %60 oranında kaybedilmiş olmasıdır ancak bu tek başına yeterli değil. Karakaş, sigortalının sigortalı çalışmaya başladığı tarihten önceki sağlık durumunun da değerlendirildiğini belirtiyor.
Karakaş, SGK'nın malulen emekliler için uygulamasını, "Ekim 2008 öncesi sigortalı olanlar için, işe başlamadan önce çalışma gücünün en az 2/3'ünü kaybetmiş olmak veya iş kazası sonucu meslekte kazanma gücünün en az %60'ını kaybetmiş olmak yeterli. Ayrıca, en az 15 yıl sigortalı olmak ve 3600 gün prim ödemiş olmak gerekiyor.
Ekim 2008 sonrası sigortalı olanlar için ise, işe başlamadan önce çalışma gücünün %60'ını kaybetmiş olmak gerekiyor. Ayrıca, en az 15 yıl sigortalı olmak ve 3960 gün prim ödemiş olmak şartı aranıyor." sözleriyle anlattı.
ALINAN RAPOR TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL
Malulen emeklilik başvurusu yapan kişilerin SGK Sağlık Kurulu tarafından muayene edildiğini belirten Karakaş, "Başka sağlık kuruluşlarından alınan raporlar tek başına yeterli olmuyor. Kurulun yaptığı değerlendirme sonucunda malullük oranı belirleniyor ve emeklilik kararı veriliyor" dedi.
MALULİYETTEN FAYDALANMAK İÇİN NE KADAR KAYIP GEREKİYOR?
Çalışma gücü kayıp oranı ne kadar az ise daha çok prim gün sayısı ve sigortalılık süresi şartları arandığını belirten Karakaş, 4/1-a kapsamında sigortalı sayılmakta olan işçilerin ilk defa çalışmaya başladığı tarih itibarıyla malul sayılanların işe giriş tarihlerine göre emekli olup olamadığını aktardı.
Maluliyet ile ilgili yapılan yeni düzenlemede ise iş gücünün kaybedilmesi ile ilgili oranlar güncellendi. İşte oranlara göre maluliyet durumu:
Çalışma gücünün en az %40-49 arasında kaybedilmesi “hafif düzeyde çalışma gücü kaybı”,
Çalışma gücünün en az %50-59 arasında kaybedilmesi “orta düzeyde çalışma gücü kaybı”
Çalışma gücünün en az %60 ve üzerinin kaybedilmesi ise “ağır düzeyde çalışma gücü kaybı”