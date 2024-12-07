SGK Başmüfettişi İlk Kez Açıkladı: Emekli Olmak İçin Artık Yaşı Beklemeye Gerek Yok

Maluliyet ile ilgili yapılan yeni düzenlemede ise iş gücünün kaybedilmesi ile ilgili oranlar güncellendi. İşte oranlara göre maluliyet durumu:

Çalışma gücünün en az %40-49 arasında kaybedilmesi “hafif düzeyde çalışma gücü kaybı”,

Çalışma gücünün en az %50-59 arasında kaybedilmesi “orta düzeyde çalışma gücü kaybı”

Çalışma gücünün en az %60 ve üzerinin kaybedilmesi ise “ağır düzeyde çalışma gücü kaybı”