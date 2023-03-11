SGK Başkanı'na istifa çağrısı: EYT düzenlemesindeki şartlı madde kriz çıkardı
Genel Sağlık-İş Sendikası, EYT düzenlemesinin 2002 öncesine yönelik 3 yıl şartı getirmediğini savunan SGK yönetimini, 'kanunu yanlış yorumladığı' gerekçesiyle istifaya çağırdı.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
TARTIŞMALARA KONU OLAN ŞART
Düzenlemede yer alan şartlı maddeler sebebiyle ise 2002 yılı öncesinde 3 tam yıl hizmeti olmayan memurlarla esnaf ve çiftçilerin emekli olamayacağına ilişkin tartışmalar alevlendi. Genel Sağlık-İş Sendikası, EYT düzenlemesinin 2002 öncesine yönelik 3 yıl şartı getirmediğini savunan SGK yönetimini, 'kanunu yanlış yorumladığı' gerekçesiyle istifaya çağırdı.
CUMHURBAŞKANLIĞI'NA BAŞVURUDA BULUNDULAR
Sözcü'de yer alan habere göre sendika, mağduriyeti önleyecek yasal değişikliğin yapılması için Cumhurbaşkanlığı'na gönderdikleri başvurunun acilen işleme alınması talebinde bulundu. EYT düzenlemesini hukukçularına inceleten Genel Sağlık-İş, eski Emekli Sandığı Kanunu'nun geçici 205'inci maddesi ile ilgili bentlerinde yer alan süre şartı nedeniyle bazı sağlık çalışanlarının (memur) EYT hakkını kullanamayacağı, dolayısıyla emekli olamayacağı sonucuna vardı.
GERİYE DÖNÜK HAK TALEP EDİLEMEYECEK
Düzenleme ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na geçici madde eklenerek ilgili kanunlara göre kanunun yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak.