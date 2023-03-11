SGK Başkanı'na istifa çağrısı: EYT düzenlemesindeki şartlı madde kriz çıkardı

CUMHURBAŞKANLIĞI'NA BAŞVURUDA BULUNDULAR

Sözcü'de yer alan habere göre sendika, mağduriyeti önleyecek yasal değişikliğin yapılması için Cumhurbaşkanlığı'na gönderdikleri başvurunun acilen işleme alınması talebinde bulundu. EYT düzenlemesini hukukçularına inceleten Genel Sağlık-İş, eski Emekli Sandığı Kanunu'nun geçici 205'inci maddesi ile ilgili bentlerinde yer alan süre şartı nedeniyle bazı sağlık çalışanlarının (memur) EYT hakkını kullanamayacağı, dolayısıyla emekli olamayacağı sonucuna vardı.