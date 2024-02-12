Sevgililer Günü'nde gül almak isteyen yandı: Bir adedi bile 100 TL'den başlıyor

‘BU YIL 14 ŞUBATTA EN UCUZ GÜLÜ 100 TL’DEN SATACAĞIZ’

14 Şubat sevgililer gününe özel tüm hazırlıkları yaptıklarını belirten çiçekçi Zöhrap Talayhan, “Gül fiyatları geçtiğimiz seneye göre daha da yüksek olacak. Geçen yıl 40 ile 80 TL arasında değişiyordu bu sene ise 100 TL ile 180 TL arasında değişiyor. Diğer çiçek fiyatları da yüksek. Çiçek lüks tüketim herkes alamıyor. O yüzden çoğu kişi işini görecek kadar gül alabiliyor. Uygun çiçek tercih edenlerde saksı bitkilerine yöneliyor. Buketlerimiz 400 TL’den başlıyor. İçerisinde gül isterlerse ise ortalama 400 ile bin 300 TL arasında fark olur. Semte kiralardan kaynaklı fiyatlar fark ediyor. Elimizdeki en ucuz gül fiyatı 100 TL diyebiliriz. Fakat 40 adet alınırsa 80 TL’ye kadar indirebiliyoruz” dedi.