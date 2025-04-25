Sevgili Kiralama Dönemi Başladı: İlginç Site Faaliyete Geçti! Bakın Nasıl Kuralları Var
Teknolojik gelişmeleri ve sıra dışı yaşam tarzıyla sık sık gündeme gelen Japonya, bu kez de sosyal ihtiyaçlara yönelik oldukça dikkat çekici bir uygulamayla konuşuluyor. Ülkede faaliyette olan “kiralık sevgili” hizmeti, hem yerel halktan hem de ülkeyi ziyaret eden turistlerden yoğun ilgi görüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Japonya'nın başkenti Tokyo’da hizmet veren “Rent Kano” isimli platform, saatlik ücret karşılığında kullanıcılarına “kız arkadaş” ya da “erkek arkadaş” kiralama imkânı sunuyor. Sistem üzerinden yapılan rezervasyonlarda kullanıcılar, farklı yaş ve ilgi alanlarına sahip yaklaşık 300'den fazla profiller arasından tercih yapabiliyor. Her profilde, kişinin hangi tür etkinliklerde yer almak istediğine dair bilgiler de yer alıyor.
UYGULAMANIN KURALLARI DİKKAT ÇEKTİ
Hizmet her ne kadar sevgili konseptiyle sunulsa da, romantik bir ilişki vaadi taşımıyor. Kurallar net: fiziksel temas yasak, duygusal bağ beklentisi uygun görülmüyor. Katı kurallar sayesinde sistem yalnızca sosyal bir deneyim olarak kalıyor.
KATI KURALLAR BULUNUYOR
– Öpüşme ya da benzeri fiziksel yakınlık girişimi görüşmenin anında sonlandırılmasına neden oluyor.
– Buluşmaların otel ya da internet kafe gibi özel kapalı alanlarda yapılmasına izin verilmiyor.
– Araç içinde gerçekleşecek randevular için önceden onay alınması şart koşuluyor.
FİYATLAR CEP YAKIYOR
Bu deneyimin bedeli ise oldukça yüksek. İki saatlik standart bir randevunun ücreti 84 dolar yani yaklaşık 12 bin Japon yeni. Dileyen kullanıcılar, ekstra ücret karşılığında bazı özel isteklerde de bulunabiliyor.
EKSTRA TALEPLER İÇİN FİYAT TARİFESİ
– Dönme dolapta birlikte gezmek: 3.000 yen
– Yürüyüş sırasında el ele tutuşmak: 5.000 yen
– Mini etek giymesi veya özel bir öğle yemeği kutusu hazırlanması: Her biri 5.000 yen