Sevgili Kiralama Dönemi Başladı: İlginç Site Faaliyete Geçti! Bakın Nasıl Kuralları Var

FİYATLAR CEP YAKIYOR

Bu deneyimin bedeli ise oldukça yüksek. İki saatlik standart bir randevunun ücreti 84 dolar yani yaklaşık 12 bin Japon yeni. Dileyen kullanıcılar, ekstra ücret karşılığında bazı özel isteklerde de bulunabiliyor.

EKSTRA TALEPLER İÇİN FİYAT TARİFESİ

– Dönme dolapta birlikte gezmek: 3.000 yen

– Yürüyüş sırasında el ele tutuşmak: 5.000 yen

– Mini etek giymesi veya özel bir öğle yemeği kutusu hazırlanması: Her biri 5.000 yen