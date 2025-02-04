Severek Yaptığı İş Mesleği Oldu, Köşeyi Döndü: Şimdi Kilosunu Tam 10 Bin TL'ye Satıyor

ELEMAN BULUNAMIYOR

Bakırcılık, sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir kültürel miras olduğunu belirten Çelik, bu değerli sanatın yok olmaması için hem devlet hem de özel sektörün desteğine ihtiyaç olduğunu açıkladı. Çelik, “Eleman yetiştirmek için çabalıyoruz ama kimse tercih etmiyor. Mesleğimizin kirli ve talebinin az olması sebebiyle bu zanaatı sürdürecek eleman bulmakta zorlanıyoruz. Bu durum, bakırcılık mesleğini yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor” dedi.