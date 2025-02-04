Severek Yaptığı İş Mesleği Oldu, Köşeyi Döndü: Şimdi Kilosunu Tam 10 Bin TL'ye Satıyor
Severek yaptığı işi mesleği haline getiren Mustafa Çelik, asırlardır mutfakta kullanılan ve yemeğe eşsiz tat veren bakır ürünleri usta elleriyle şekillendiriyor. Çelik ve teflon gibi daha modern malzemelerin üretilmesiyle birlikte, bakırın popülaritesinin azalmasına rağmen Çelik, özellikle bakır kazanların kilosunu tam 10 bin TL'den satıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Asırlardır mutfaklarımızın vazgeçilmezi olan bakır tencereler, günümüzde modern mutfak eşyalarının gölgesinde kalarak yavaş yavaş unutuluyor. Bir zamanlar usta ellerde şekillenen bakır, şimdi kiloyla satılmaya başlandı.
Sağlıklı olduğu düşünülen bakırın, özellikle yemeklerin lezzetini artırdığına inanılıyor. Ancak günümüzde çelik ve teflon gibi daha modern malzemelerin üretilmesiyle birlikte, bakırın popülaritesi azaldı.
KİLOSU 10 BİN TL'YE SATILIYOR
Bakırcılık mesleğinin son temsilcilerinden biri olan Mustafa Çelik, bakır ürünlerin kilogram bazında fiyatlandırıldığını açıkladı. Çelik, “En çok tercih edilen ürünlerimiz sahan, çaydanlık ve cezve. Sahanlar kilogram başına bin 200 ile bin 300 TL arasında değişiyor. Çaydanlıklar ise kalite ve inceliğine göre fiyatlandırılıyor. Ancak en pahalı ürünlerimiz kazanlar. Kazanların fiyatı kilosuna göre 5 bin ile 10 bin TL arasında değişiyor” dedi.
ELEMAN BULUNAMIYOR
Bakırcılık, sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir kültürel miras olduğunu belirten Çelik, bu değerli sanatın yok olmaması için hem devlet hem de özel sektörün desteğine ihtiyaç olduğunu açıkladı. Çelik, “Eleman yetiştirmek için çabalıyoruz ama kimse tercih etmiyor. Mesleğimizin kirli ve talebinin az olması sebebiyle bu zanaatı sürdürecek eleman bulmakta zorlanıyoruz. Bu durum, bakırcılık mesleğini yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor” dedi.