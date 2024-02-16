Şenol Babuşcu duyurdu: Merkez Bankası'ndan bankalara mevduat faizi talimatı!
Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bankalara mevduat faizlerine ilişkin talimat gönderdiğini belirtti. Babuşcu, "Böylece politika faizi ile mevduat faizi arasındaki 'Link' yeniden kurulmuş oldu" dedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, geçen hafta enflasyon raporu sunumunu gerçekleştirildi.
Karahan, toplantılanın soru-cevap bölümünü TCMB Başkan yardımcıları ile birlikte gerçekleştirirken, TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, mevduat faizlerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti mevduat faizi bağı kopmuş, politika faizi enflasyon bağı kopmuş, faiz kur bağı kopmuş durumdaydı. Tekrar ihdas ediyoruz."
MERKEZ BANKASI'NDAN BANKALARA MEVDUAT FAİZİ TALİMATI
Akçay'ın bu açıklamaları sonrası Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bankalara mevduat faizlerine ilişkin talimat gönderdiğini belirtti.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Babuşcu, mevduat faizlerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"TCMB’den bankalara mevduat faizlerini artırın talimatı. Bu hafta içinde mevduat faizleri 2 ile 6 puan arasında artırılarak yüzde 50 seviyelerine yaklaştı. Böylece politika faizi ile mevduat faizi arasındaki 'Link' yeniden kurulmuş oldu."
MEVDUAT FAİZLERİ TEKRAR TIRMANDI
Öte yandan Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 2 Şubat ile biten haftada önceki haftaya göre 207,1 milyar lira azalarak 15 trilyon 280 milyar liraya gerilerken, ortalama mevduat faizleri yükseldi. Böylece Türk lirası mevduat faizinde bir süredir devam eden ve 25 Ocak haftasında yüzde 50'nin altına gerileyen Türk lirası mevduat faizi 2 Şubat haftasında yüzde 51'e tırmandı.
BAZI BANKALAR NEDEN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ VERİYOR?
Yüksek faiz veren bankalar Merkez Bankası rasyosunu tutturamayan bankalardır. Bu bankalar Merkez Bankası rasyosunu tutturabilmek için daha yüksek faiz oranı veriyorlar.