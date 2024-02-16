Şenol Babuşcu duyurdu: Merkez Bankası'ndan bankalara mevduat faizi talimatı!

MEVDUAT FAİZLERİ TEKRAR TIRMANDI

Öte yandan Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 2 Şubat ile biten haftada önceki haftaya göre 207,1 milyar lira azalarak 15 trilyon 280 milyar liraya gerilerken, ortalama mevduat faizleri yükseldi. Böylece Türk lirası mevduat faizinde bir süredir devam eden ve 25 Ocak haftasında yüzde 50'nin altına gerileyen Türk lirası mevduat faizi 2 Şubat haftasında yüzde 51'e tırmandı.