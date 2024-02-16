Şenol Babuşcu duyurdu: Merkez Bankası'ndan bankalara mevduat faizi talimatı!

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bankalara mevduat faizlerine ilişkin talimat gönderdiğini belirtti. Babuşcu, "Böylece politika faizi ile mevduat faizi arasındaki 'Link' yeniden kurulmuş oldu" dedi.

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Şenol Babuşcu duyurdu: Merkez Bankası'ndan bankalara mevduat faizi talimatı! - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, geçen hafta enflasyon raporu sunumunu gerçekleştirildi.

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Şenol Babuşcu duyurdu: Merkez Bankası'ndan bankalara mevduat faizi talimatı! - Resim: 2

Karahan, toplantılanın soru-cevap bölümünü TCMB Başkan yardımcıları ile birlikte gerçekleştirirken, TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, mevduat faizlerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

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Şenol Babuşcu duyurdu: Merkez Bankası'ndan bankalara mevduat faizi talimatı! - Resim: 3

"Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti mevduat faizi bağı kopmuş, politika faizi enflasyon bağı kopmuş, faiz kur bağı kopmuş durumdaydı. Tekrar ihdas ediyoruz."

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Şenol Babuşcu duyurdu: Merkez Bankası'ndan bankalara mevduat faizi talimatı! - Resim: 4

MERKEZ BANKASI'NDAN BANKALARA MEVDUAT FAİZİ TALİMATI

Akçay'ın bu açıklamaları sonrası Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bankalara mevduat faizlerine ilişkin talimat gönderdiğini belirtti.

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Şenol Babuşcu duyurdu: Merkez Bankası'ndan bankalara mevduat faizi talimatı! - Resim: 5

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Babuşcu, mevduat faizlerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

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Şenol Babuşcu duyurdu: Merkez Bankası'ndan bankalara mevduat faizi talimatı! - Resim: 6

"TCMB’den bankalara mevduat faizlerini artırın talimatı. Bu hafta içinde mevduat faizleri 2 ile 6 puan arasında artırılarak yüzde 50 seviyelerine yaklaştı. Böylece politika faizi ile mevduat faizi arasındaki 'Link' yeniden kurulmuş oldu."

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Şenol Babuşcu duyurdu: Merkez Bankası'ndan bankalara mevduat faizi talimatı! - Resim: 7

MEVDUAT FAİZLERİ TEKRAR TIRMANDI

Öte yandan Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 2 Şubat ile biten haftada önceki haftaya göre 207,1 milyar lira azalarak 15 trilyon 280 milyar liraya gerilerken, ortalama mevduat faizleri yükseldi. Böylece Türk lirası mevduat faizinde bir süredir devam eden ve 25 Ocak haftasında yüzde 50'nin altına gerileyen Türk lirası mevduat faizi 2 Şubat haftasında yüzde 51'e tırmandı.

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Şenol Babuşcu duyurdu: Merkez Bankası'ndan bankalara mevduat faizi talimatı! - Resim: 8

BAZI BANKALAR NEDEN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ VERİYOR?

Yüksek faiz veren bankalar Merkez Bankası rasyosunu tutturamayan bankalardır. Bu bankalar Merkez Bankası rasyosunu tutturabilmek için daha yüksek faiz oranı veriyorlar.

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