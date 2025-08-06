Senetlerde Yeni Dönem: Artık Kırtasiyeden Alınamayacak

Yeni sistemle birlikte senetlerin üretimi ve dağıtımı Merkez Bankası ya da yetkilendirilecek resmi bir kurum tarafından yürütülecek. Senetler filigranlı olarak basılacak ve sadece yetkili kanallar aracılığıyla dağıtılacak. Böylece e-Devlet üzerinden de erişilebilecek güvenli senet altyapısı oluşturulacak.