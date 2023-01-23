Selçuk Geçer'den seçim öncesi uyarı: 'Çakılacak!'
Her demeci ile olay ünlü ekonomist Selçuk Geçer, bu kez de ev ve araç sahiplerini uyardı. Geçer, yatırımcıları ev fiyatları için ikaz ederek, 'Çakılacak' açıklaması yaptı.
Türkiye'de dolar denilince akla gelen ilk isimler arasında yer alan ünlü ekonomist Selçuk Geçer, bu kez döviz değil, konut ve araç konusuna değindi.
Hükümetin ekonomi politikalarına eleştiri getiren Selçuk Geçer, dolar kurunda yaşanan yükselişin devam edeceğini açıkladı. Geçer, ''İhracatımız her geçen gün bir daha daralmaya devam ediyor. Önümüzdeki dönem dış ticaret açığının artacağını dolaysıyla dolara olan ihtiyacın her geçen gün daha da artacağını, dolar kıtlığı oluşacağını ve dolarda büyük bir kırılma ile karşı karşıya olduğunu bize gösteriyor'' dedi.
Yaşanan durum karşısında dolar kurunun fırlayacağını belirten Selçuk Geçer, "Kıtlaşan dolar hem piyasada hem ekranda sert bir şekilde gitmesine neden olacak. Kurun yukarı doğru fırlaması enflasyonun yükselmesine ve işsizlik furyasını beraberinde getirecek. İnsanlar fakirleşirken bankacılık sektörü karını katlamaya başladı. En çok vatandaş kaybedecek. Türkiye'deki yoksulluk sınırı asgari ücretin 4 katı." ifadelerini kullandı.
Açıklamalarına devam eden Selçuk Geçer dolarda yüzde 100 hareketin gelebileceğini söyleyerek, "Bu dış ticaret açığı ile bu kısa vadeli borçlarla dolar kıtlığıyla önümüzdeki çok agresif hareketleri görebiliriz. Yükselmelerden bahsetmiyorum. Net bir kırılma ile karşılaşabilir. yüzde 100'lük bir hareket gelebilir. Bu kaçınılmaz" dedi.