Selçuk Geçer yeni rekoru açıkladı: O tarihte dolarda deprem olacak

Merkez Bankası ve FED'den gelen faiz kararları doları ateşlerken, ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş depremleri piyasalarda yangına neden oldu. Dolar psikolojik sınır olan 19 TL seviyesini aşarken ünlü Ekonomist Selçuk Geçer, 14 Mayıs seçimlerinin dolar için çok kritik olduğunu söyledi.