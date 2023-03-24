Selçuk Geçer yeni rekoru açıkladı: O tarihte dolarda deprem olacak
19 TL sınırını geçen dolar kuru, FED faiz kararının ardından yeniden yükselişe geçti. Piyasalarda yaşanan hareketlilik devam ederken, ünlü ekonomist Selçuk Geçer dikkat çeken uyarılarda bulundu.
ABD Merkez Bankası (FED) merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Doların patronu, federal fonlama faizini 25 baz puan artışla yüzde 4,75-5,00 aralığına yükseltti. Yaşanan bu gelişme sonrasında dövizde hareketli dakikalar yaşanmaya başladı. 19 TL sınırında olan dolar kuru yükselişe geçti.
Dolardaki yükseliş yatırımcıları tedirgin ederken 'Dolar yükselecek mi, düşecek mi?' sorusu merak konusu oldu. Dolar tahminleri ile sık sık gündeme gelen ünlü Ekonomist Selçuk Geçer, tarih vererek uyardı. Dolar borcu olanlar dikkat! O tarihte dolar 25 TL olacak. Elinizi çabuk tutun. İşte Selçuk Geçer'in dolar tahmini...
SELÇUK GEÇER'DEN KORKUTAN DOLAR ÇIKIŞI
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası 19 TL seviyesini aşan dolar kuru vatandaşların gündeminde. Dolar tahminleri ile dikkatleri üzerine çeken ünlü Ekonomist Selçuk Geçer, 14 Mayıs seçimlerini işaret ederek dolarda daha sürpriz artışların olabileceğini söyledi. ABD Merkez Bankası'nın yüzde 25 faiz artışını doğru tahmin eden Geçer, dolar için korkutan senaryoyu açıkladı.
Merkez Bankası ve FED'den gelen faiz kararları doları ateşlerken, ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş depremleri piyasalarda yangına neden oldu. Dolar psikolojik sınır olan 19 TL seviyesini aşarken ünlü Ekonomist Selçuk Geçer, 14 Mayıs seçimlerinin dolar için çok kritik olduğunu söyledi.