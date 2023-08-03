Selçuk Geçer 'yarın değil, bugün' dedi, dolar için rakam verdi: 'Olması gereken bu'
Dolar kuruyla ilgili verdiği yüksek rakamlarla bazen tepkileri çeken ünlü ekonomist Selçuk Geçer, enflasyon rakamları açıklanmadan hemen önce çektiği videoda dolarla ilgili bomba rakam verdi ve olması gereken seviyeyi açıklayarak tarih verdi.
Seçimlerden sonra dövizde başlayan yukarı yönlü hareket sürüyor. Dolar 27 lira sınırında hareket ederken, euro da 30 liranın üstünde. Peki bundan sonar döviz piyasasında ne olur. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer bu sorunun cevabını verdi.
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, dolar tahmini ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Geçer, temmuz sonu ve ağustos ayına işaret ederek döviz kurunun varacağı noktayı değerlendirdi.
Selçuk Geçer, dolar kuru ile ilgili tahminlerine bir yenisini ekledi. Geçer "Temmuz ayının sonunda veya Ağustos ayının ortalarında dolar kurunda 30 TL üzerini göreceğiz” dedi.
Türk lirasının dolar karşısında değer kaybetmesine ilişkin rakam açıklaması yapıp tahminde bulunan Selçuk Geçer, "Merkez Bankası’nın tahminlerine göre yıl sonu dolar kuru tahmini 26 TL’ydi. Şu anda o seviye yakalandı. Yeni bir değerlendirme yapılıp dolar kurunun yıl sonu tahmini 30 TL’nin üzerine çıkacak" dedi.