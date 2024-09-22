Selçuk Geçer Tüyoyu Verdi: Bu Yatırıma Yönelen Kazandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına dair konut satış istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre %9,9 artarak 134 bin 155 adede ulaştı. İstanbul, 19 bin 467 adetle en fazla konut satışının gerçekleştiği il olurken, Ankara 12 bin 496 ve İzmir 7 bin 44 satışla takip etti. En az satış yapılan iller ise Hakkari, Ardahan ve Bayburt oldu.