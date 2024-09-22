Selçuk Geçer Tüyoyu Verdi: Bu Yatırıma Yönelen Kazandı
Merkez Bankası’nın politika faizini %50’de sabit tutma kararı, konut piyasasında önemli etkiler yaratmaya devam ediyor. Ekonomist Selçuk Geçer, bu kararla birlikte konut fiyatlarının hızla artabileceğini belirterek, yatırımcıları uyardı. Geçer, faizlerin bu seviyede kalmasının konut fiyatlarını daha da yukarı çekebileceğini ve yatırım yapmak isteyenler için fırsatlar doğduğunu vurguladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Selçuk Geçer, mevcut piyasa koşullarında konut yatırımı yapmanın karlı olabileceğine işaret etti. Faiz oranlarının sabit tutulması ve artan konut talebi, fiyatların yükselmesine neden olurken, Geçer bu dönemin yatırımcılar için kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu dile getirdi. Konut piyasasında yaşanan hareketliliğin devam edeceğini öngören Geçer, "Şu an pozisyon almak avantajlı olabilir" ifadelerini kullandı.
Merkez Bankası, politika faizini altıncı kez pas geçerek %50’de sabit tuttu. Banka, enflasyonun ana eğiliminde ağustos ayında önemli bir değişiklik olmadığını belirtirken, dördüncü çeyrekte hizmet enflasyonunda iyileşme beklediğini ifade etti. Ayrıca, önceki PPK metinlerinde yer alan "sıkılaştırma" ifadesinin bu ayki açıklamada kullanılmadığı dikkat çekti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına dair konut satış istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre %9,9 artarak 134 bin 155 adede ulaştı. İstanbul, 19 bin 467 adetle en fazla konut satışının gerçekleştiği il olurken, Ankara 12 bin 496 ve İzmir 7 bin 44 satışla takip etti. En az satış yapılan iller ise Hakkari, Ardahan ve Bayburt oldu.
Selçuk Geçer, hem TÜİK verilerini hem de Merkez Bankası’nın faiz kararını değerlendirdiği açıklamasında, konut fiyatlarının ciddi artış göstereceğine dikkat çekti. "TÜİK’ten gelen veriler ve Merkez Bankası’nın faiz kararı, konut fiyatlarının önümüzdeki dönemde hızla yükseleceğini gösteriyor. Eğer imkânınız varsa, bugünlerde konut yatırımı yapmak avantajlı olabilir" diyerek yatırımcıları harekete geçmeye çağırdı.