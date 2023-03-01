Selçuk Geçer tarih verdi ve uyardı: Dolar patlayacak!
Ekonomist Selçuk Geçer döviz kurları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Geçer dolar kurunda yakın zamanda ani bir yükseliş yaşanacağına dikkat çekti
Ekonomist Selçuk Geçer, para piyasalarında yaşanan gelişmelerle ilgili olarak önemli bir değerlendirmede bulundu.
Youtube kanalında yayınladığı " Dolar ve ekonomiyi darmadağın edecekler" başlıklı videoda Geçer, doların çok yakın bir zaman dilimi içinde yükselişe geçeceği uyarısında bulundu.
Geçer, dolar kurunun 24-25 TL seviyelerine çıkmasının kuvvetle muhtemel olduğunu belirterek, bu yükselişin Türk Lirası'ndaki değer kaybından kaynaklanacağını ifade etti.
Ayrıca Geçer, Türkiye'de yaşanan siyasi ve ekonomik belirsizliklerin de bu sürece katkı sağladığını söyledi.