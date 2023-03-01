Selçuk Geçer tarih verdi ve uyardı: Dolar patlayacak!

Ekonomist Selçuk Geçer döviz kurları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Geçer dolar kurunda yakın zamanda ani bir yükseliş yaşanacağına dikkat çekti

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Selçuk Geçer tarih verdi ve uyardı: Dolar patlayacak! - Resim: 1

Ekonomist Selçuk Geçer, para piyasalarında yaşanan gelişmelerle ilgili olarak önemli bir değerlendirmede bulundu. 

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Selçuk Geçer tarih verdi ve uyardı: Dolar patlayacak! - Resim: 2

Youtube kanalında yayınladığı " Dolar ve ekonomiyi darmadağın edecekler" başlıklı videoda Geçer, doların çok yakın bir zaman dilimi içinde yükselişe geçeceği uyarısında bulundu.

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Selçuk Geçer tarih verdi ve uyardı: Dolar patlayacak! - Resim: 3

Geçer, dolar kurunun 24-25 TL seviyelerine çıkmasının kuvvetle muhtemel olduğunu belirterek, bu yükselişin Türk Lirası'ndaki değer kaybından kaynaklanacağını ifade etti. 

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Selçuk Geçer tarih verdi ve uyardı: Dolar patlayacak! - Resim: 4

Ayrıca Geçer, Türkiye'de yaşanan siyasi ve ekonomik belirsizliklerin de bu sürece katkı sağladığını söyledi.

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