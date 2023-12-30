Selçuk Geçer tarih verdi: 'Dolar 50 lira olacak, piyasada deprem yaratacak!'
Ekonomist Selçuk Geçer, doların 20 lira birden artacağı tarihi açıklayarak piyasada deprem etkisi yaratacağını söyledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son toplantısında faiz oranlarını 250 baz puan artırarak yüzde 42,5 seviyesine çıkardı. Bu karar, ekonomistlerin öngördüğü bir gelişme olarak ortaya çıkarken, haziran ayından bu yana devam eden faiz artışlarına bir devam niteliğinde olan bu kararla birlikte, toplamda 7 toplantıda faiz oranı yüzde 8,5'ten bu seviyeye yükselmiş oldu.
PARASAL SIKILIK DÜZEYİNE ÖNEMLİ ÖLÇÜDE YAKLAŞILDI
Kasım toplantısında, parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığı daha önce belirtilmişti. Ancak, ekonomistler, bu faiz artışının ardından Merkez Bankası'nın sıkılaştırma sürecini tamamlayabileceği yönünde öngörülerde bulunuyor.
FAİZ BEKLENTİLERİ GERÇEKLEŞTİ
Ekonomistler ile gerçekleştirilen beklenti anketi kapsamında, politika faizindeki 250 baz puanlık artış, medyan beklentilerle uyumlu bir şekilde gerçekleşti. Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 42,50 ile yüzde 45,00 arasında seyrediyordu.
Geçtiğimiz aylarda yapılan toplantıda TCMB, politika faizini beklentilerin üzerinde bir artışla yüzde 40'a çıkarırken banka, parasal sıkılaştırma hızının yavaşlatılacağını ve bu adımların kısa bir sürede tamamlanacağını açıklamıştı.
Son dönemlere ait faiz oranlarındaki gelişmeler şu şekilde seyretti:
Mayıs: 8.5
Haziran: 15
Temmuz: 17.5
Ağustos: 25
Eylül: 30
Ekim: 35
Kasım: 40
Aralık: 42.5
50 TL'NİN ÜZERİNDE OLACAK
Selçuk Geçer'in piyasa analizine göre, dolar kurunda deprem etkisi yaratacak bir uyarı yapıldı. Geçer, doların adil değerine ulaşması gerektiğini belirterek, mevcut değerin reel sektör ve üreticilerin işlem maliyetlerini karşılamak için yetersiz olduğunu ifade etti ve doların adil değerinin 50 TL'nin üzerinde olabileceğini vurguladı.
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, dolar kurunun adil değerine ulaşması gerektiği konusunda dikkat çekici bir açıklama yaptı. Geçer'e göre, doların gerçek değeri ekranlarda gösterilen rakamlardan çok daha yüksek olabilir.
Geçer'in yaptığı piyasa analizine göre, dolar kurunun mevcut değerinin 29 TL gibi görünmesine rağmen, reel sektörün ve üreticilerin işlem maliyetlerini doların adil değeri olan 50 TL'nin üstündeki bir fiyat üzerinden belirlediğini ifade etti.
Bu durumun çifte kur etkisi yarattığını belirten Geçer, birçok mal ve hizmetin fiyatlandırılmasında bu değerlerin dikkate alındığını söyledi.
Geçer, yaptığı açıklamada, dolar kurunun gerçek değerinin 50 TL'nin üzerinde olabileceğini ve bu durumun çifte kur etkisiyle reel sektör ve üreticileri olumsuz yönde etkilediğini vurguladı.
Geçer'in bu iddialı çıkışı, dolar kurundaki süregelen değişimlerle ilgili yeni bir tartışma başlatabilir.