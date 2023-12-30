Selçuk Geçer tarih verdi: 'Dolar 50 lira olacak, piyasada deprem yaratacak!'

Bu durumun çifte kur etkisi yarattığını belirten Geçer, birçok mal ve hizmetin fiyatlandırılmasında bu değerlerin dikkate alındığını söyledi.

Geçer, yaptığı açıklamada, dolar kurunun gerçek değerinin 50 TL'nin üzerinde olabileceğini ve bu durumun çifte kur etkisiyle reel sektör ve üreticileri olumsuz yönde etkilediğini vurguladı.

Geçer'in bu iddialı çıkışı, dolar kurundaki süregelen değişimlerle ilgili yeni bir tartışma başlatabilir.