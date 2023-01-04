Selçuk Geçer 'kalıbımı basarım' dedi, tarih verdi: Memur ve emekliye ikici zam gelecek!
Ekonomi ve para piyasalarının tanınan ismi Selçuk Geçer, memur ve emekliye yapılan yüzde 25'lik zammın yalnızca birkaç ay süre ile getirildiğini söyledi. Geçer, asıl yapılacak zam için de tarih verdi.
Milyonlarca memur ve emekli, 2023 için yapılan zam oranından umduğunu bulamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yüzde 25'lik zam sonrası, asgari ücretlilerin artan enflasyon nedeniyle yüzde 54.5 zam aldığını hatırlatan emekliler, yetkililere "biz başka ülkede asgari ücretliler başka ülkede mi yaşıyor?" sorularını yöneltti.
Dolar ve Türkiye ekonomisi üzerine yaptığı yorumlarla popüler hale gelen Selçuk Geçer ise yapılan zammı skandal olarak tanımladı.
Geçer, bu zammın kasıtlı olarak düşük yapıldığını, normalde yapılacak Temmuz zammının çok daha erken bir tarihe çekileceğini açıkladı.
NİSAN AYINDA MAAŞLARA ZAM GELECEK
2023 yılında yapılacak olan genel seçimlerin mayıs ayında gerçekleşeceğini söyleyen Geçer, iktidarın bu şartlarda seçime gitmeyeceğini iddia etti.