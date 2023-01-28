Selçuk Geçer 'imkansız' diyerek açıkladı: Dolar şubatta bu rakamı görecek!
Dolar için verdiği rakamlarla adı sürekli gündemde olan ünlü ekomomist Selçuk Geçer, dolardaki yükselişin önlenmesinin imkansız olduğunu belirterek, kurun şubat ayında göreceği zirveyi açıkladı.
Tüm Türkiye'nin her sabah kontrol ettiği dolar / TL kuru için son tahmin ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den geldi.
Geçer, doların gerçek değerinin şu anda 24 lira olduğunu ancak iktidarın elindeki araçlarla seçime kadar doları baskılamaya çalıştığını söyledi ve "Bu artışı artık baskılamaları mümkün değil.
Ülkeye sokabildikleri sıcak para imkanları da tükenmiş durumda. Dolar önümüzdeki haftalarda yükselişini başlatacak ve şubat sonuna kadar 24 lirayı görecek." açıklamasında bulundu.
''BASKILAMAK İMKANSIZ''
Doların çıkacağı değerin zaten şu anda reel sektör değeri olduğunu söyleyen Geçer, "Türkiye'nin kısa vadeli borcu tarihinin en yüksek seviyesinde. 190 milyar dolara yakın bir borç var 1 yıl içerisinde ödenmesi gereken. Böyle bir yakın dönemli borç varken artık doları baskılamaz imkansız, yakında yeniden tırmanmaya başlayacak." ifadelerini kullandı.