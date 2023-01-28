Selçuk Geçer 'imkansız' diyerek açıkladı: Dolar şubatta bu rakamı görecek!

''BASKILAMAK İMKANSIZ''

Doların çıkacağı değerin zaten şu anda reel sektör değeri olduğunu söyleyen Geçer, "Türkiye'nin kısa vadeli borcu tarihinin en yüksek seviyesinde. 190 milyar dolara yakın bir borç var 1 yıl içerisinde ödenmesi gereken. Böyle bir yakın dönemli borç varken artık doları baskılamaz imkansız, yakında yeniden tırmanmaya başlayacak." ifadelerini kullandı.