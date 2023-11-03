Selçuk Geçer 'hazırlığa başlayın' diyerek uyardı: Altını olanlar dikkat!

Ayrıca, bu yükselişe ek olarak, Türkiye'de döviz kurlarında da önemli artışlar yaşanacağını vurgulayan Geçer, ons altın fiyatlarının hem dolar/TL paritesi hem de ons altın tarafından etkilendiğini belirterek, gram altın/TL fiyatlarında iki yönlü bir yükseliş öngördü.