Selçuk Geçer 'hazırlığa başlayın' diyerek uyardı: Altını olanlar dikkat!
Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) dün açıkladığı faiz kararının ardından ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den altın sahiplerine kritik bir uyarı geldi. Geçer, altın yatırımcılarına "Hazırlığa başlayın" dedi.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Bankası Fed, dünya piyasaları tarafından büyük bir merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini 2'nci ay üst üste değiştirmeyerek yüzde 5,25 ile 5,50 aralığında tutma kararı aldı.
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, bu kararın yeni bir dönemin başlangıcını işaret ettiğine dikkat çekerek altın yatırımcılarına önemli uyarılarda bulundu.
Geçer, Fed'in 25 baz puanlık artırım yapma beklentilerinin artık azaldığını ve faiz oranlarının 2024 yılının son çeyreğine kadar sabit tutulmasının olasılık dahilinde olduğunu ifade etti. Ayrıca, 2024 yılının başlarında piyasaların artık faiz artışını fiyatlandırmaya başlayabileceğini ve bu durumun ons altında önemli yükselişlere yol açabileceğine vurgu yaptı.
Kararın ardından 1980 dolar seviyelerinde seyreden ons altının 2024 yılının ortasında 2400-2500 dolar seviyelerine ulaşabileceğine dikkat çeken Geçer, yatırımların dolar ve Euro gibi geleneksel araçlardan ziyade emtialara kaydırılmasının uzun vadede daha yüksek getiri sağlayabileceğine işaret etti.
Ayrıca, bu yükselişe ek olarak, Türkiye'de döviz kurlarında da önemli artışlar yaşanacağını vurgulayan Geçer, ons altın fiyatlarının hem dolar/TL paritesi hem de ons altın tarafından etkilendiğini belirterek, gram altın/TL fiyatlarında iki yönlü bir yükseliş öngördü.
Geçer, önümüzdeki haftalarda altın fiyatlarında yaşanacak değişikliklerin aynı zamanda jeopolitik risk faktörleriyle doğrudan ilişkili olduğunu belirtti. Özellikle Orta Doğu'daki krizin hangi aşamaya ilerleyeceğinin, hem altın hem de petrol fiyatları üzerinde belirgin bir etki yaratacağını iddia etti.
Uzman isim, son haftalardaki yükselişlere rağmen altının hala alım fırsatı sunabileceğini belirtti. Kendisine göre altın değer kazanmaya devam edecek ve bu nedenle daha önce alım yapmamış olanların hala potansiyel kazanç elde edebileceğini düşünüyor. Özellikle yeni giriş yapanların, 2024 yılında büyük bir kazanç elde edebileceğini ifade etti.
Geçer, mevcut durumda eldeki varlıkları satmanın büyük zarara yol açabileceğine vurgu yaparak, bu nedenle varlıkları korumanın önemli olduğunu belirtti. Ayrıca, önümüzdeki haftalarda altın fiyatlarında yaşanabilecek yükselişler öncesinde pozisyon almanın avantajlı olabileceğine işaret etti.
Özellikle gelecek hafta altın fiyatlarının yükselme olasılığına dikkat çekerek, yatırımcılara "Hazırlığa başlayın" uyarısını tekrarladı.