Selçuk Geçer, doların roket gibi fırlayacağını açıkladı: 100 TL olacak!
Dolar ve altın tahminleriyle tanınan ekonomist Selçuk Geçer, doların 100 TL'ye ulaşacağını belirtti.
Ekonomist Selçuk Geçer, altın ve döviz piyasalarındaki oynaklıkları analiz ederek yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu.
Geçer, özellikle paranın bir gecede kaybolma riskine dikkat çekti ve bu riskin farkında olan dolar ve altın yatırımcılarının daha temkinli olmaları gerektiğini vurguladı.
ABD Federal Rezerv'in faiz oranlarındaki artışın doların değerindeki dalgalanmaları daha da güçlendirdiğine dikkat çeken Geçer, altın ve dolar arasındaki ilginç etkileşime de değindi.
Dolar değer kazandıkça altın fiyatlarının genellikle düşüş eğiliminde olduğunu belirten Geçer, bu durumun yatırımcıları altına yönlendirdiğini ve talebin artmasıyla birlikte altın fiyatlarının tekrar yükselişe geçtiğini ifade etti.
Geçer, piyasa dinamiklerine karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı. Ünlü ekonomist ayrıca dolar kurunun 100 TL seviyelerini görebileceği uyarısında da bulundu.