Selçuk Geçer, doların roket gibi fırlayacağını açıkladı: 100 TL olacak!

Dolar ve altın tahminleriyle tanınan ekonomist Selçuk Geçer, doların 100 TL'ye ulaşacağını belirtti.

Dolar Selçuk Geçer Türk Lirası Altın
Son Güncelleme:
Selçuk Geçer, doların roket gibi fırlayacağını açıkladı: 100 TL olacak! - Resim: 1

Ekonomist Selçuk Geçer, altın ve döviz piyasalarındaki oynaklıkları analiz ederek yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu.

1 5
Selçuk Geçer, doların roket gibi fırlayacağını açıkladı: 100 TL olacak! - Resim: 2

Geçer, özellikle paranın bir gecede kaybolma riskine dikkat çekti ve bu riskin farkında olan dolar ve altın yatırımcılarının daha temkinli olmaları gerektiğini vurguladı.

2 5
Selçuk Geçer, doların roket gibi fırlayacağını açıkladı: 100 TL olacak! - Resim: 3

ABD Federal Rezerv'in faiz oranlarındaki artışın doların değerindeki dalgalanmaları daha da güçlendirdiğine dikkat çeken Geçer, altın ve dolar arasındaki ilginç etkileşime de değindi.

3 5
Selçuk Geçer, doların roket gibi fırlayacağını açıkladı: 100 TL olacak! - Resim: 4

Dolar değer kazandıkça altın fiyatlarının genellikle düşüş eğiliminde olduğunu belirten Geçer, bu durumun yatırımcıları altına yönlendirdiğini ve talebin artmasıyla birlikte altın fiyatlarının tekrar yükselişe geçtiğini ifade etti.

4 5
Selçuk Geçer, doların roket gibi fırlayacağını açıkladı: 100 TL olacak! - Resim: 5

Geçer, piyasa dinamiklerine karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı. Ünlü ekonomist ayrıca dolar kurunun 100 TL seviyelerini görebileceği uyarısında da bulundu.

5 5