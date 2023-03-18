Selçuk Geçer, doları olanlara seslendi: 'Dört gün sonra ters köşe olacaksınız'
Ekonomik gelişmeler ve dolar kuru üzerine yaptığı yorumlarla tanınan Selçuk Geçer, 21-22 Mart'ta yapılacak FED toplantısının piyasalarda şok etkisi yaratacağını iddia etti.
Türkiye'de 7 ayı aşkın süredir yatay bir hareketlilik halinde olan dolar, uluslararası piyasalarda da stabil bir performans sergilemeye devam ediyor. Son olarak Silikon Vadisi Bankası'nın (SBV) batışıyla birlikte ABD'deki bankacılık sisteminden milyarlarca dolarlık bir 'panik çıkışı' yaşanmış ve SBV'nin iflasının tetiklediği birkaç banka daha batışını açıklayarak kriz için domine etkisini başlatmıştı.
14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerden önce Türkiye'de radikal bir dolar artışı yaşanmasının 'sürpriz' olacağını açıklayan Geçer, buna karşın aylardır dolar için psikolojik sınır olan 19 bandının üstüne çıkılmasına da dikkat çekerek "Dolar uçurumun kıyısında" uyarısında bulundu.
21-22 Mart'ta yapılacak FED toplantısı için haftalar öncesinde oluşan piyasa beklentisinin 25-50 baz puanlık artış olduğunu aktaran ünlü ekonomist, şu sözleriyle dolar sahiplerinin ve dolar kurunda artış bekleyenlerin nasıl ters köşe bu sözlerle açıkladı...
"DOLAR İÇİN POZİSYON ALANLAR TERS KÖŞE OLACAK"
"Powell'ın açıklamaları ortada. Birkaç bankanın batması ve altın ile kripto paralardaki yükselişin ardından, haklı olarak, 21-22 Mart tarihli FED toplantılarından da bankaları zora sokacak bir kararın çıkmayabileceği dillendirilmeye başlandı. ABD'de önemli olan, saygınlığı bulunan bazı finans kuruluşlarından da faiz artırımının yapılmamasına yönelik beklenti raporları geldi bu hafta içinde. Buna göre kendini fiyatlayan piyasanın yanılacağını düşünüyorum.