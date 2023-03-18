Selçuk Geçer, doları olanlara seslendi: 'Dört gün sonra ters köşe olacaksınız'

"DOLAR İÇİN POZİSYON ALANLAR TERS KÖŞE OLACAK"

"Powell'ın açıklamaları ortada. Birkaç bankanın batması ve altın ile kripto paralardaki yükselişin ardından, haklı olarak, 21-22 Mart tarihli FED toplantılarından da bankaları zora sokacak bir kararın çıkmayabileceği dillendirilmeye başlandı. ABD'de önemli olan, saygınlığı bulunan bazı finans kuruluşlarından da faiz artırımının yapılmamasına yönelik beklenti raporları geldi bu hafta içinde. Buna göre kendini fiyatlayan piyasanın yanılacağını düşünüyorum.