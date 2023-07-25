Selçuk Geçer dolar için tarih ve rakam verdi: Mehmet Şimşek o yüzden 'eyvallah' diyor

"Doların yıl sonuna kadar 30 liranın üzerine çıkmayacağını düşünenler olabilir. Benim o cephede olmadığımı, yazılarımı okuyanlar ya da videolarımı izleyenler gayet iyi biliyor" diyen Geçer, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in tavrına da değindiği yazısında şunları kaydetti: