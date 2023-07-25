Selçuk Geçer dolar için tarih ve rakam verdi: Mehmet Şimşek o yüzden 'eyvallah' diyor
Ekonomist Selçuk Geçer, dolar / TL için tarih ve rakam verdiği yazısında bununla bağlantılı olarak cari açığa da dikkat çekti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek için ilginç bir yorumda bulundu.
Ekonomist Selçuk Geçer, yüksek enflasyon ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın piyasa beklentilerinin altında kalan faiz kararları sonrası dolar / TL kuruyla ilgili öngördüğü tablonun detaylarını açıkladı.
"Doların yıl sonuna kadar 30 liranın üzerine çıkmayacağını düşünenler olabilir. Benim o cephede olmadığımı, yazılarımı okuyanlar ya da videolarımı izleyenler gayet iyi biliyor" diyen Geçer, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in tavrına da değindiği yazısında şunları kaydetti:
'EYLÜLDE 30 LİRANIN ÜZERİNE ÇIKTIĞINI GÖRECEĞİZ'
Bana göre biz eylül ayı içerisinde doların 30 liranın üzerine çıktığını göreceğiz. Yıl sonuna kadar ise dolar enflasyon karşılığı olan değere ulaşmış olacak. Bu değer bugün 38 - 40 lira aralığı.
'YIL SONUNDA 38 LİRANIN ALTINDA DOLAR KURU BEKLEMEYİN'
Zamlar bu şekilde gelmeye devam ederse biz de dolar rakamını yukarı yönlü revize etmeye devam edeceğiz elbette. Ez cümle enflasyon buralarda kalsa bile yıl sonunda 38 liranın altında dolar kuru beklemeyin derim.
Aslında bu geç kalınmış bir operasyon.