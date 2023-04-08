Selçuk Geçer 'dolar çakılacak' dedi: Yatırımınızı bu tarafa kaydırın

Ekonomi ve dolar kuru yorumları ile tanınan Selçuk Geçer, ABD'de açıklanan ekonomik verilerin ardından doların küresel ölçekte bir değer kaybı yaşayacağını iddia ederken, hangi döviz türlerinin yükselerek yatırımcısını sevindireceğini de takipçileriyle paylaştı.

Selçuk Geçer 'dolar çakılacak' dedi: Yatırımınızı bu tarafa kaydırın - Resim: 1

ABD Merkez Bankası (FED), yaşanan bankacılık krizine karşın enflasyondaki düşüşe yönelik istikrarlı politikalarında taviz vermediğini göstermiş ve 21-22 Mart tarihli toplantılardan 25 baz puanlık faiz artırım kararına imza atarak piyasalara güçlü bir mesaj vermişti. 

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Selçuk Geçer 'dolar çakılacak' dedi: Yatırımınızı bu tarafa kaydırın - Resim: 2

Ekonomist Selçuk Geçer, dolar/TL paritesinin reel sektörde 25-26 liraları bulduğunu hatırlatarak, bütün döviz türlerinin TL karşısında 14 Mayıs tarihli seçimlerin ardından yükseleceğini iddia etti.

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Selçuk Geçer 'dolar çakılacak' dedi: Yatırımınızı bu tarafa kaydırın - Resim: 3

Geçer, ABD'de açıklanan ekonomik verileri analiz ettiği yayın esnasında, söz konusu gelişmelerin Türkiye'deki dolar yatırımcılarını nasıl etkileyeceğini ise şu şekilde özetledi: 

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Selçuk Geçer 'dolar çakılacak' dedi: Yatırımınızı bu tarafa kaydırın - Resim: 4

"ABD tarafıyla başlayalım. Çok önemli veriler geldi arkadaşlar ve bu veriler, ABD tarafında işlerin yavaş yavaş düzeldiğini gösteriyor. Daha doğrusu verilerde düzelmenin, FED'in istediklerinin olmaya başladığını gösteriyor. 

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