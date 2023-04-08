Selçuk Geçer 'dolar çakılacak' dedi: Yatırımınızı bu tarafa kaydırın
Ekonomi ve dolar kuru yorumları ile tanınan Selçuk Geçer, ABD'de açıklanan ekonomik verilerin ardından doların küresel ölçekte bir değer kaybı yaşayacağını iddia ederken, hangi döviz türlerinin yükselerek yatırımcısını sevindireceğini de takipçileriyle paylaştı.
ABD Merkez Bankası (FED), yaşanan bankacılık krizine karşın enflasyondaki düşüşe yönelik istikrarlı politikalarında taviz vermediğini göstermiş ve 21-22 Mart tarihli toplantılardan 25 baz puanlık faiz artırım kararına imza atarak piyasalara güçlü bir mesaj vermişti.
Ekonomist Selçuk Geçer, dolar/TL paritesinin reel sektörde 25-26 liraları bulduğunu hatırlatarak, bütün döviz türlerinin TL karşısında 14 Mayıs tarihli seçimlerin ardından yükseleceğini iddia etti.
Geçer, ABD'de açıklanan ekonomik verileri analiz ettiği yayın esnasında, söz konusu gelişmelerin Türkiye'deki dolar yatırımcılarını nasıl etkileyeceğini ise şu şekilde özetledi:
"ABD tarafıyla başlayalım. Çok önemli veriler geldi arkadaşlar ve bu veriler, ABD tarafında işlerin yavaş yavaş düzeldiğini gösteriyor. Daha doğrusu verilerde düzelmenin, FED'in istediklerinin olmaya başladığını gösteriyor.