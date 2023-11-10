Selçuk Geçer 'başlaması an meselesi' dedi, altını olanları uyardı: 'Herkes etkilenecek'

TARİHİ YÜKSELİŞİN BAŞLAMASI AN MESELESİ

Beklemek ve yavaş davranmak belki bize dip fiyattan alım yapma şansı tanımayacak ama altını 1800 değil de 1900 dolardan almış olacağız. Bu kayıp önemli olmayacak çünkü etrafımızda olan bitene iyice bakıp, yeni bir boğa sezonunun geldiğine ikna olduğumuzda 1900 hatta 2000 dolardan giriş yapmış olsak bile çok büyük bir kazanç sağlayacağımız kesin.