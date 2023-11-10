Selçuk Geçer 'başlaması an meselesi' dedi, altını olanları uyardı: 'Herkes etkilenecek'
Ekonomist Selçuk Geçer, altın yatırımcısına yaşanacak gelişmelerle ilgili uyarılarda bulundu.
Her dönemin parlayan yatırım aracı altın, yaşanan küresel gelişmeler karşısında değerini hızla artırdı. Ancak altının yönü bu hafta aşağı yönlü olarak değişti.
Altın, dolar, euro, gümüş ve borsa hakkında yaptığı açıklamalarla tanınan ve dikkatleri üzerine çeken Ekonomist Selçuk Geçer, bu kez altınla ilgili dikkat çeken uyarılarda bulundu.
ALTINDA ALIM FIRSATI DEVAM EDİYOR MU?
Şu anki fiyatların alım yapmak için uygun olmadığını belirten Geçer, Türkiye'de ucuz altın döneminin şu aşamalarda kapandığını ve 1900 dolar üzerinden altın almanın şu aşamada mantıklı olmadığını belirtti.
Geçer, gelecek aylarda altın konusunda yaşanacak gelişmelere dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Altın fiyatlarında büyük bir dalgalanma var. Çok geniş bir bant aralığında hareket eden ve aniden 1800 dolar seviyelerine düşüp sonrasında 2000'e sıçrayan bir altın görüyoruz. Bu nedenle her fiyat kırılmasında hemen hoplayıp zıplamayacağız. Sakin kalıp, iyice bakarak önümüzü göreceğiz.
TARİHİ YÜKSELİŞİN BAŞLAMASI AN MESELESİ
Beklemek ve yavaş davranmak belki bize dip fiyattan alım yapma şansı tanımayacak ama altını 1800 değil de 1900 dolardan almış olacağız. Bu kayıp önemli olmayacak çünkü etrafımızda olan bitene iyice bakıp, yeni bir boğa sezonunun geldiğine ikna olduğumuzda 1900 hatta 2000 dolardan giriş yapmış olsak bile çok büyük bir kazanç sağlayacağımız kesin.
Alırken biraz yukarıdan da alsak bileceğiz ki boğa dönemine girildi ve aldıktan sonra hiç kıpırdamayacağız. Altın fiyatları bir yıl boyunca kesintisiz şekilde yükselecek ya da inmeyecektir. Dalgalanmalar, sert kırılmalar, krizler ve beklenmedik hareketler her zaman oldu ve olmaya devam edecek.
Bu nedenle biz uzun vadeli bir yükseliş döneminin geldiğini düşünerek alım yaptığımızda, ne olursa olsun aldıklarımızı satmayacağız. 2025 yılına kadar birikimlerimize ellemeyi aklımızdan dahi geçirmeyeceğiz.
FED İSTESE DE İSTEMESE DE ALTIN YÜKSELECEK
Fed'in faiz artırımı belirsizliğini koruyor. 2 toplantı üst üste faizlerin artık yükseltilmeyeceğine yönelik net bir mesaj geliyor gibi olsa da, Fed toplantısında bulunan kişilerin şu anda yapmış olduğu açıklamalar aslında ekonominin pamuk ipliğine bağlı gittiğini gösteriyor.
İlerleyen haftalarda yaşanacak bir petrol krizi, altın krizi, ekonomik verilerde tutarsızlık yeni bir faiz artırımına neden olabilir. Elbette yapılacak bu faiz artırımı da altın fiyatlarındaki baskıyı yukarı çekecektir.
Ancak bu demek değildir ki, altın fiyatları Fed kararı sonrasında yükselmeyecek. ABD Merkez Bankası, belki zirve noktasına belki de zirveden önceki son durağına geldi ve ellerinde tek bir atımlık kurşun var. Artık altının önünü kapatamazlar bu yüzden iyice bir sakinleşip, uzun vadeli yükselişin hangi noktada başlayacağına emin olacağız.
Altın fiyatları yükselecek ve 2024 yılı için ons tarafında 2400-2500 dolarlık beklentimde ısrarcı olmaya devam ediyorum.
GELECEK BİR KRİZ HABERİ ALTIN FİYATLARINI TETİKLEYEBİLİR
Dünyadaki kriz riski giderek artıyor. Evet, Orta Doğu tarafında yeni bir şey yaşanmayacak gibi. Bölgedeki Arap ülkeleri lafla İsrail'e kafa tutsa da, icraat olarak hiçbir şey yapmamaya ve 3 maymunu oynamaya devam ediyorlar. Ancak gerek o bölgede gerekse de Pasifik tarafında işler kızışabilir.
Yeni ve çok büyük bir krizin eşiğindeyiz, yakın gelecekte görkemli jeopolitik riskler kapımızda olacak ve bunların yaşanması, altın fiyatlarını tarihi seviyelere çekecek.