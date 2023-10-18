Selçuk Geçer 'aman dikkat' diyerek doların fırlayacağı 2 tarihi açıkladı: 'Adeta kıyamet kopacak'

Avrupa Merkez Bankası tarafından elde edilen verilere göre, Fed’in faiz musluklarını kapatması bile artırıma dur demeyecek gibi göründüğünü ifade eden Geçer, “Bu durumda da dolar kısa sürede kendini kilitleyecek, o zaman da Euro tarafında yükselişler başlayacak.