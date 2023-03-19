Selçuk Geçer, altın için rekor tahminini açıkladı

Silikon Vadisi Bankası'nın (SBV) iflas etmesiyle birlikte, peşi sıra birkaç bankanın daha batması, ABD'nin bankacılık sistemi için kriz uyarılarını yukarı çekerken, piyasalardan da yalnızca 3 gün içerisinde 500 milyar doların üzerinde bir nakit çıkışı yaşandı. Yatırımcılar, borsadan kaçırdıkları paralarını, her dönemin güvenli limanı olarak bilinen altına yatırırken, ons altın son 1 yılın zirvesine çıkarak haftayı 1990 dolar seviyesinde kapattı.