Selçuk Geçer, altın için rekor tahminini açıkladı
Selçuk Geçer, bu kez altın konusunda takipçilerini uyardı. Geçer, son günlerde yaşadığı yükselişle yatırımcıların cazibe merkezi haline gelen altın için "rekor manyağı yapacak" ifadelerini kullandı.
ABD Merkez Bankası (FED), 21-22 Mart tarihlerinde yapacağı toplantının ardından faiz kararını kamuoyu ile paylaşacak.
Küresel piyasaların büyük kısmı, özellikle geçtiğimiz ay yapılan FED toplantısının tutanaklarının yayınlanmasının ardından, yeni toplantıda 25 veya 50 baz puanlık artış yaşanacağı yönünde raporlar sunarken, ABD'de patlak veren bankacılık krizi ile birlikte yapılan tüm yorumlar boşa düşmüş oldu.
Silikon Vadisi Bankası'nın (SBV) iflas etmesiyle birlikte, peşi sıra birkaç bankanın daha batması, ABD'nin bankacılık sistemi için kriz uyarılarını yukarı çekerken, piyasalardan da yalnızca 3 gün içerisinde 500 milyar doların üzerinde bir nakit çıkışı yaşandı. Yatırımcılar, borsadan kaçırdıkları paralarını, her dönemin güvenli limanı olarak bilinen altına yatırırken, ons altın son 1 yılın zirvesine çıkarak haftayı 1990 dolar seviyesinde kapattı.
Geçer, altının gelecek birkaç ayda küresel ölçekte değer kazanmaya devam edeceğini, yaz aylarından itibaren ise hem altındaki yükseliş hem de türk lirasındaki değer kaybı nedeniyle gram altının yıl sonuna kadar 2000 lira seviyelerini geçebileceğini iddia etti.
Yaşanan gelişmelerin ardından FED'in alacağı kararda bir değişiklik olup olmayacağı ise merak konusu. Türkiye'de özellikle dolar kuru üzerine yaptığı yorumlarla tanınan Selçuk Geçer, 22 Mart gecesi açıklanacak olan kararda radikal bir değişiklik beklemediğini hatırlatarak, 25 baz puanlık faiz artırımının en muhtemel senaryo olacağına dikkat çekti.