Sektör temsilcisi açıkladı: 2024’te otomobil fiyatları ve vergiler artar mı?

Son birkaç aydır araç bollaşması sebebiyle üretici firmaların ellerindeki stokun eritilmesi için distribütörlere kampanya desteği sağlaması, distribütör ve bayilerin de bu kampanyalara kendi kâr marjlarından katkı sunmasıyla yüksek tutarlı kampanyalar devreye girdi. Ocak ayından itibaren üreticilerin yeni model yılı farkını nasıl uygulayacakları da fiyatlarda artış olup olmayacağı konusunda ayrı bir faktör olarak karşımıza çıkacaktır. Üreticiler genel olarak üretim planlarını senelik olarak yaparlar.