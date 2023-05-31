Seçim sonrası piyasalar hareketlendi, gram altın fiyatı rekor kırdı: Yeni tahminler peş peşe geldi

Kur geçen hafta 20 bandına yerleşmiş, seçim öncesindeki son işlem gününde ise 20,47’ye kadar yükselerek yeni rekorunu belirlemişti. Dolar endeksi de yükselişine devam ediyor. Uluslararası piyasalarda ABD dolarının değeri an itibarıyla 104,2 seviyesinde bulunuyor.