Seçim sonrası piyasalar hareketlendi, gram altın fiyatı rekor kırdı: Yeni tahminler peş peşe geldi
Seçimlerin ardından piyasalarda hareketlilik arttı. Ekranlarda gram altın fiyatı yeni zirve seviyeyi gösterirken, kuyumcularda çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatları da yükselişe geçti.
28 Mayıs’taki ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından piyasalardaki belirsizliğin ortadan kalkması ile dolar/TL yeni zirve rakamı gördü.
Kur geçen hafta 20 bandına yerleşmiş, seçim öncesindeki son işlem gününde ise 20,47’ye kadar yükselerek yeni rekorunu belirlemişti. Dolar endeksi de yükselişine devam ediyor. Uluslararası piyasalarda ABD dolarının değeri an itibarıyla 104,2 seviyesinde bulunuyor.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Ons altın fiyatları da 1978 dolar seviyelerinde sınırlı bir yükseliş hareketi sergiliyor. Dolar/TL kurundan ve ons altındaki yükselişten destek bulan gram altın fiyatı da ekranlarda 1.312 TL’ye yükselerek yeni rekor seviyeyi gördü.
Kapalıçarşı’da ise altının gram fiyatı 1.351 TL’den, çeyrek altın 2.360 TL’den ve Cumhuriyet altını ise 9.703 TL’den alıcı ile buluşuyor.