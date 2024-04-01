Seçim sonrası gözler Borsa İstanbul'da, uzmanı açıkladı: Hangi hisseler düştü veya yükselişe geçti?
31 Mart yerel seçimlerinin sonuçlanmasının ardından Ekonomist Barış Soydan, Borsa İstanbul'da hangi hisselerin düştüğünü ve yükseldiğini açıkladı. Soydan, "İktidar partisinin İstanbul ve Ankara yenilgisinin üzerine büyük satış geldi" dedi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından haftaya yüzde 1,01 yükselişle 9.234,48 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 92,08 puan ve yüzde 1,01 değer kazanarak 9.234,48 puana çıktı.
BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSİ ARTTI
Bankacılık endeksi yüzde 1,72 ve holding endeksi yüzde 2,04 artış kaydetti.
EN FAZLA KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN HİSSELER
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,62 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 0,91 ile madencilik oldu.
"TASARRUFU ÖN PLANDA TUTACAĞIZ"
Öte yandan seçimlerin ardından sosyal medya hesabından Türkiye ekonomisine ilişkin paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şu ifadeleri kullandı:
"Eylül 2023'te açıkladığımız OVP'yi güçlendirerek kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Ana hedefimiz olan, enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız. OVP'de açıklanan takvime uygun olarak hayata geçireceğimiz yapısal reformlar ile ekonomide dönüşümü gerçekleştirerek verimlilik ve rekabet gücü artışı sağlayacağız. Böylece sürdürülebilir büyüme amacımıza ulaşarak sağlayacağımız kalıcı refah artışı toplumun tüm kesimlerince paylaşılacaktır. Başarıya giden yol azim, kararlılık ve sabır ister. Azimliyiz, kararlıyız, başaracağız."
BORSA İSTANBUL'DA HANGİ HİSSELER DÜŞTÜ VE YÜKSELDİ?
Söz konusu gelişmeler sonrası Ekonomist Barış Soydan, Borsa İstanbul'da hangi hisselerin düştüğünü ve yükseldiğini şöyle açıkladı:
"İktidar partisinin İstanbul ve Ankara yenilgisinin üzerine pek çok kenti kaybetmesinin sonrasında borsada Emlak GYO ve çimento hisselerine büyük satış geldi. Buna karşılık muhalefetle ilişkilendirilen Koç ve İş Bankası grubu hisseleri yükselişle başladı."