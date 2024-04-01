Seçim sonrası gözler Borsa İstanbul'da, uzmanı açıkladı: Hangi hisseler düştü veya yükselişe geçti?

31 Mart yerel seçimlerinin sonuçlanmasının ardından Ekonomist Barış Soydan, Borsa İstanbul'da hangi hisselerin düştüğünü ve yükseldiğini açıkladı. Soydan, "İktidar partisinin İstanbul ve Ankara yenilgisinin üzerine büyük satış geldi" dedi.

Borsa İstanbul Borsa Barış Soydan
Son Güncelleme:
Seçim sonrası gözler Borsa İstanbul'da, uzmanı açıkladı: Hangi hisseler düştü veya yükselişe geçti? - Resim: 1

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından haftaya yüzde 1,01 yükselişle 9.234,48 puandan başladı.

1 8
Seçim sonrası gözler Borsa İstanbul'da, uzmanı açıkladı: Hangi hisseler düştü veya yükselişe geçti? - Resim: 2

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 92,08 puan ve yüzde 1,01 değer kazanarak 9.234,48 puana çıktı.

2 8
Seçim sonrası gözler Borsa İstanbul'da, uzmanı açıkladı: Hangi hisseler düştü veya yükselişe geçti? - Resim: 3

BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSİ ARTTI

Bankacılık endeksi yüzde 1,72 ve holding endeksi yüzde 2,04 artış kaydetti.

3 8
Seçim sonrası gözler Borsa İstanbul'da, uzmanı açıkladı: Hangi hisseler düştü veya yükselişe geçti? - Resim: 4

EN FAZLA KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN HİSSELER

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,62 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 0,91 ile madencilik oldu.

4 8
Seçim sonrası gözler Borsa İstanbul'da, uzmanı açıkladı: Hangi hisseler düştü veya yükselişe geçti? - Resim: 5

"TASARRUFU ÖN PLANDA TUTACAĞIZ"

Öte yandan seçimlerin ardından sosyal medya hesabından Türkiye ekonomisine ilişkin paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

5 8
Seçim sonrası gözler Borsa İstanbul'da, uzmanı açıkladı: Hangi hisseler düştü veya yükselişe geçti? - Resim: 6

"Eylül 2023'te açıkladığımız OVP'yi güçlendirerek kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Ana hedefimiz olan, enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız. OVP'de açıklanan takvime uygun olarak hayata geçireceğimiz yapısal reformlar ile ekonomide dönüşümü gerçekleştirerek verimlilik ve rekabet gücü artışı sağlayacağız. Böylece sürdürülebilir büyüme amacımıza ulaşarak sağlayacağımız kalıcı refah artışı toplumun tüm kesimlerince paylaşılacaktır. Başarıya giden yol azim, kararlılık ve sabır ister. Azimliyiz, kararlıyız, başaracağız."

6 8
Seçim sonrası gözler Borsa İstanbul'da, uzmanı açıkladı: Hangi hisseler düştü veya yükselişe geçti? - Resim: 7

BORSA İSTANBUL'DA HANGİ HİSSELER DÜŞTÜ VE YÜKSELDİ?

Söz konusu gelişmeler sonrası Ekonomist Barış Soydan, Borsa İstanbul'da hangi hisselerin düştüğünü ve yükseldiğini şöyle açıkladı:

7 8
Seçim sonrası gözler Borsa İstanbul'da, uzmanı açıkladı: Hangi hisseler düştü veya yükselişe geçti? - Resim: 8

"İktidar partisinin İstanbul ve Ankara yenilgisinin üzerine pek çok kenti kaybetmesinin sonrasında borsada Emlak GYO ve çimento hisselerine büyük satış geldi. Buna karşılık muhalefetle ilişkilendirilen Koç ve İş Bankası grubu hisseleri yükselişle başladı."

8 8