Seçim öncesi mesai başladı: Elektrik ve doğalgazda indirim var mı?

Halk TV yazarı Olcay Aydilek'in aktardığına göre bu kapsamda Ankara'da enerji yönetiminde indirime yönelik mesai başladı. Seçim öncesinde elektrik ve doğal gaz tarifelerinde yapılacak indirim için Ankara'da enerji yönetimi, geçen hafta bir toplantı yaptı.