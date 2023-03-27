Seçim öncesi mesai başladı: Elektrik ve doğalgazda indirim var mı?
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde uzunca bir süredir ekonomik krizle boğuşan vatandaşı 'rahatlatma' hamleleri üzerine çalışmalar başlatıldı. Bu kapsamda doğalgaz ve elektrikte indirim gündeme geldi. Halk TV yazarı Olcay Aydilek, edindiği bilgileri paylaştı.
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine iki aydan az bir süre kala iktidar partisi AKP, kesenin ağzını açacağa benziyor.
Hükümet, seçim öncesinde ekonomide attığı bazı adımlarla bu yakıcı ağır havayı dağıtmaya, işlerin yoluna gireceği izlenimi vermeye çalışıyor. Ekonomide, geleceğe yönelik 'umut' yaratmak istiyor.
Halk TV yazarı Olcay Aydilek'in aktardığına göre bu kapsamda Ankara'da enerji yönetiminde indirime yönelik mesai başladı. Seçim öncesinde elektrik ve doğal gaz tarifelerinde yapılacak indirim için Ankara'da enerji yönetimi, geçen hafta bir toplantı yaptı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in başkanlığında bakan yardımcıları Alparslan Bayraktar, Abdullah Tancan ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, 1 Nisan'da uygulamaya girecek yeni elektrik ve doğal gaz tarifelerini konuşmak üzeri bir araya geldi.
Aydilek şunları kaydetti: