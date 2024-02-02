Satışlar rekor kırdı! En çok satılan otomobil markaları belli oldu
ODMD verilerine göre Türkiye’de otomobil satışları ocakta tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştı. En çok satan markalar belli oldu.
Otomotivde satışlar yeni yılın ilk ayına hızlı başladı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre otomobil satışları Ocak 2024'te geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71,7 artarak 64 bin 41, hafif ticari araç pazarı yüzde 15,1 artarak 15 bin 660 adet oldu.
Böylelikle Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %56,6 oranında artarak 79.701 adet olarak gerçekleşti. Bu rakam ise tüm zamanların en iyi ocak ayına işaret etti.
EBD Danışmanlık tarafından ODMD verilerinden derlenen bilgiye göre ise 2024 yılı otomotiv satışlarının lideri 8 bin 873 araç satışıyla Renault oldu. Fiat ve Toyota ise sırasıyla 7 bin 11 ve 4 bin 590 araç satışıyla 2024 yılında zirvede kendisine yer bulan markalar oldu.
Toplam otomotiv pazarı içerisinden Fiat yüzde 14,71, Renault yüzde 12,55 pay alırken en çok payı alan üçüncü marka ise yüzde 8,18 ile Volkswagen oldu.
SEGMENT VE GÖVDE TİPLERİNE GÖRE SATIŞLAR
Pazarın yüzde 89,6'sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 40 bin 279 adetle yüzde 62,9 pay, B segmenti otomobiller 16 bin 862 adetle yüzde 26,3 pay aldı.
Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen SUV otomobiller (yüzde 52,6 pay, 33 bin 705 adet) oldu. SUV otomobilleri, yüzde 30,3 pay ve 19 bin 407 adet satışla sedan, yüzde 15,3 pay ve 9 bin 827 adet satışla H/B otomobiller takip etti.
Benzinli otomobil satışları 41 bin 212 adetle yüzde 64,4 pay, hibrit otomobil satışları 10 bin 206 adetle yüzde 16 pay, dizel otomobil satışları 8 bin 55 adetle yüzde 12,6 pay, elektrikli otomobil satışları 3 bin 973 adetle yüzde 6,2 pay ve otogazlı otomobil satışları 541 adetle yüzde 0,8 pay aldı.
Öte yandan 160 kilovat altındaki elektrikli otomobil satışlarının oranı yüzde 453,1 arttı. 160 kilovat üstü elektrikli otomobil satışlarının payı ise yüzde 34,5 artış kaydetti.