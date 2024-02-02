Satışlar rekor kırdı! En çok satılan otomobil markaları belli oldu

EBD Danışmanlık tarafından ODMD verilerinden derlenen bilgiye göre ise 2024 yılı otomotiv satışlarının lideri 8 bin 873 araç satışıyla Renault oldu. Fiat ve Toyota ise sırasıyla 7 bin 11 ve 4 bin 590 araç satışıyla 2024 yılında zirvede kendisine yer bulan markalar oldu.