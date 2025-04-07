Satılık Konut İlanlarında Yeni Dönem Bugün Başladı! Bunu Yapmayan Yandı Rekor Para Cezası Var

7 Nisan Pazartesi günü uygulamaya giren Emlak İlan Doğrulama Sistemi, satılık gayrimenkul ilanlarını sıkı denetime aldı. Daha önce 1 Ocak 2025’te kiralık konutlar için başlatılan sistem, artık satılık konut ve iş yerlerini de kapsıyor. Bakanlık, bu adımla piyasa şeffaflığını artırmayı ve denetimi güçlendirmeyi hedefliyor.