Satılık Konut İlanlarında Yeni Dönem Bugün Başladı! Bunu Yapmayan Yandı Rekor Para Cezası Var
Ev veya iş yeri satın almak isteyenler için önemli bir gelişme yaşandı. Ticaret Bakanlığı, sahte ilanlar ve fiyat manipülasyonlarını engellemek için harekete geçti. Bugün itibarıyla hayata geçen Emlak İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile satılık konut ve iş yeri ilanlarında yeni kurallar devreye alındı. Artık herkes kafasına göre ilan paylaşamayacak.
Kaynak: Haber Merkezi
7 Nisan Pazartesi günü uygulamaya giren Emlak İlan Doğrulama Sistemi, satılık gayrimenkul ilanlarını sıkı denetime aldı. Daha önce 1 Ocak 2025’te kiralık konutlar için başlatılan sistem, artık satılık konut ve iş yerlerini de kapsıyor. Bakanlık, bu adımla piyasa şeffaflığını artırmayı ve denetimi güçlendirmeyi hedefliyor.
SADECE SAHİP VEYA YETKİLİLER İLAN VERECEK
Yeni düzenlemeyle, satılık gayrimenkul ilanları yalnızca mülk sahipleri veya e-Devlet üzerinden yetkilendirilmiş emlak danışmanları tarafından yayımlanabilecek. Amaç, piyasada yapay fiyat artışlarına yol açan sahte ve spekülatif ilanların önüne geçmek. Bakanlık, bu sistemle emlak sektöründe güven ortamı yaratmayı planlıyor.
MİLYONLUK CEZALAR YOLDA
EİDS’nin kiralık konutlar için uygulandığı ilk aşamada denetimler sert sonuçlar doğurdu. Kurallara uymayan iki ilan platformuna toplam 1 milyon 200 bin TL’lik idari para cezası kesildi. Yetkililer, satılık ilanlar için de aynı kararlılıkla denetim yapılacağını duyurdu. Sisteme aykırı hareket edenlere milyonlarca liralık cezalar kapıda.
Emlak piyasasında uzun süredir şikayet konusu olan manipülasyonlara karşı atılan bu adım, hem alıcıları hem de satıcıları doğrudan etkileyecek. Yeni dönemle birlikte ilan sitelerindeki hareketlilik merakla izleniyor.