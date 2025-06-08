Satılamayan Kurbanlıklar İçin Yeni Uygulama Devreye Girdi: Bakanlık Düğmeye Bastı! Satış Fiyat Listesi Açıklandı

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, yazılı açıklamasında tüm vatandaşların bayramını tebrik ederek, kurban kesim ve satış alanlarında denetimlerin titizlikle sürdüğünü vurguladı. Kurbanlıklarını satamayan üreticiler için hayata geçirilen uygulamaya dikkat çeken Bakan Yumaklı, "Bu yıl başlattığımız yeni uygulama ile ayrıca karantina sebebiyle hayvanlarını satmak için kurban pazarlarına sevk edemeyen üreticilerimizin, ellerindeki kurbanlıkları karantina şartlarının bitmesi ve sağlıklı olmaları koşuluyla yine Et ve Süt Kurumu olarak biz alacağız" dedi.