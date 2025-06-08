Satılamayan Kurbanlıklar İçin Yeni Uygulama Devreye Girdi: Bakanlık Düğmeye Bastı! Satış Fiyat Listesi Açıklandı
Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde, kurbanlıklarını elden çıkaramayan üreticiler için Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıklamalarda bulundu. Yumaklı, bu yıl ilk kez devreye alınan yeni uygulamayla satılamayan ya da karantina nedeniyle pazara sevk edilemeyen hayvanların Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından satın alınacağını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, yazılı açıklamasında tüm vatandaşların bayramını tebrik ederek, kurban kesim ve satış alanlarında denetimlerin titizlikle sürdüğünü vurguladı. Kurbanlıklarını satamayan üreticiler için hayata geçirilen uygulamaya dikkat çeken Bakan Yumaklı, "Bu yıl başlattığımız yeni uygulama ile ayrıca karantina sebebiyle hayvanlarını satmak için kurban pazarlarına sevk edemeyen üreticilerimizin, ellerindeki kurbanlıkları karantina şartlarının bitmesi ve sağlıklı olmaları koşuluyla yine Et ve Süt Kurumu olarak biz alacağız" dedi.
KARANTİNA NEDENİYLE SEVK EDİLEMEYEN HAYVANLAR DA KAPSAMA ALINDI
Yeni uygulama kapsamında, şap hastalığı gibi sebeplerle hayvan hareketlerinin kısıtlandığı bölgelerdeki üreticiler de destekten yararlanabilecek. Kurban satışına çıkarılamayan bu hayvanlar, gerekli belgelerle birlikte Et ve Süt Kurumu’na bildirildiğinde satın alınacak.
BAŞVURU İÇİN NELER GEREKLİ?
Başvuru sürecinde üreticilerden şu belgeler talep edilecek:
İl/ilçe tarım müdürlüklerinden alınmış sevk raporu
Kurban pazarı giriş/kira belgeleri
Nakliye faturaları
Karantina nedeniyle hayvan sevk yasağı bulunduğuna dair resmi belge
Hayvanların sağlık kontrolleri, TÜRKVET kayıt sistemi üzerinden yapılacak ve alım işlemleri Et ve Süt Kurumu’nun "Hayvan Alım Kriterleri ve Uygulama Esasları Talimatları"na uygun şekilde gerçekleştirilecek.
SATIŞ FİYATLARI BELLİ OLDU
Et ve Süt Kurumu’nun belirlediği tavan fiyatlara göre, kurbanlık hayvan alım fiyatları şöyle olacak:
BÜYÜKBAŞ HAYVANLAR
TOSUN: 400 TL/kg
DÜVE: 370 TL/kg
İNEK: 340 TL/kg
KÜÇÜKBAŞ HAYVANLAR
KUZU: 400 TL/kg
TOKLU: 360 TL/kg
KOYUN: 350 TL/kg
OĞLAK: 260 TL/kg
ÇEPİÇ: 220 TL/kg
KEÇİ: 190 TL/kg
Ancak bu fiyatların tavan fiyatlar olduğu, hayvanın yaşı, cinsi, verimliliği ve karkas ağırlığı gibi kriterlere göre değişkenlik gösterebileceği vurgulandı.