Sanayide Kapı Durdurucu Olarak Kullanılıyordu: Meğer Tarihi Esermiş! Teklif Edilen Fiyatı Dudak Uçuklattı

Highland Konseyi’nin uzun yıllar önce 5 pound karşılığında edindiği ve yıllarca bir kapı durdurucusu olarak kullanılan heykelin, ünlü Fransız sanatçı Edme Bouchardon tarafından 1728 yılında yapıldığı ortaya çıktı. Heykel, İskoçya’nın önde gelen ailelerinden birinin üyesi olan Sir John Gordon’a ait bir büst. Sanatçının, Versay Sarayı’nın bahçelerinde de eserleri bulunan önemli bir heykeltıraş olması, bu eseri daha da değerli kılıyor.

SANAYİ SİTESİNDE KAPI DURDURUCU OLARAK KULLANILIYORDU

Daily Mail’in haberine göre, bu tarihi eser 1998 yılında Balintore’deki bir sanayi sitesinde kapı tutucu olarak kullanılırken bulundu. 2019 yılında Highland Konseyi’nin mülkiyet hakkını kazanmasıyla birlikte satış için hazırlıklara başlandı. Sotheby’s müzayede evinin düzenleyeceği açık artırma, eserin finansal ve sanatsal değerini ortaya koyacak.