Sanayide Kapı Durdurucu Olarak Kullanılıyordu: Meğer Tarihi Esermiş! Teklif Edilen Fiyatı Dudak Uçuklattı
Yıllar önce sadece 5 pound karşılığında satın alınarak kapı tutucu olarak kullanılan tarihi bir heykel, müzayedede 2.5 milyon poundluk teklif aldı. İskoçya’nın Highland bölgesindeki sanayi sitesinde keşfedilen heykel, hem hikayesi hem de tarihi önemiyle büyük ilgi gördü.
Kaynak: DailyMail
Highland Konseyi’nin uzun yıllar önce 5 pound karşılığında edindiği ve yıllarca bir kapı durdurucusu olarak kullanılan heykelin, ünlü Fransız sanatçı Edme Bouchardon tarafından 1728 yılında yapıldığı ortaya çıktı. Heykel, İskoçya’nın önde gelen ailelerinden birinin üyesi olan Sir John Gordon’a ait bir büst. Sanatçının, Versay Sarayı’nın bahçelerinde de eserleri bulunan önemli bir heykeltıraş olması, bu eseri daha da değerli kılıyor.
SANAYİ SİTESİNDE KAPI DURDURUCU OLARAK KULLANILIYORDU
Daily Mail’in haberine göre, bu tarihi eser 1998 yılında Balintore’deki bir sanayi sitesinde kapı tutucu olarak kullanılırken bulundu. 2019 yılında Highland Konseyi’nin mülkiyet hakkını kazanmasıyla birlikte satış için hazırlıklara başlandı. Sotheby’s müzayede evinin düzenleyeceği açık artırma, eserin finansal ve sanatsal değerini ortaya koyacak.
GELİRİ YEREL PROJELERE BAĞIŞLANDI
Heykelin satışından elde edilecek gelirin Invergordon Common Good Fund adı verilen yerel projelere finansman sağlamak için kullanılacağı açıklandı. Yıllık 125 bin pound civarında bir gelir kaynağı oluşturması beklenen bu satış, yerel halkın kalkınma projelerine destek olacak.
HEYKELİN SATIŞI TARTIŞMA KONUSU OLDU
Heykelin satışı, bölge halkı arasında tartışmalara yol açtı. Bazı yerel siyasetçiler, heykelin halkın ortak malı olduğunu savunurken, satıştan elde edilecek tüm gelirin topluma yatırım olarak dönmesini talep etti. Öte yandan, Highland Konseyi’nin incelemeleri sonucunda büstün, geçmişte kayıtlara geçirilmemiş bir süreçle ele geçirildiği tespit edildi. Bu nedenle satış kararı, hukuki zeminde tartışmasız hale getirildi.
HEYKELİN SANATSAL VE TARİHİ ÖNEMİ
Bouchardon’un erken 18. yüzyıl sanatının önemli bir temsilcisi olması, bu büstü sanat tarihinin kıymetli bir parçası haline getiriyor. Heykelin daha önce Paris’teki Louvre Müzesi ve Los Angeles’taki J. Paul Getty Müzesi’nde sergilenmiş olması da tarihsel değerini artıran unsurlar arasında.
BÖLGEYE KAZANDIRILACAK YENİ ESERLER
Konsey, satıştan elde edilecek gelirin bir kısmıyla heykelin reprodüksiyonunu yaptırarak halkın bu değerli sanat eserine erişimini sağlayacağını duyurdu. Ayrıca, elde edilecek gelir sayesinde yerel projeler için uzun vadeli bir finansman kaynağı yaratılacağı belirtildi.
BİR KAPIDAN SANAT TARİHİNE UZANAN YOLCULUK
Kapı tutucu olarak başlayan serüveniyle dikkat çeken bir hikayeye sahip olan bu heykel, sadece finansal bir değer değil, aynı zamanda geçmişiyle bir kültürel miras örneği.