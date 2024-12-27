Sahte Milli Piyango Bileti Sadece Bu Şekilde Anlaşılıyor: Yılbaşı Öncesi Dikkat

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vatandaşları bu konuda uyardı. Palandöken, "Büyük ikramiye hayali kuran vatandaşlarımızın, hayallerinin suya düşmemesi için bilet alırken çok dikkatli olmaları gerekiyor." diyerek uyarıda bulundu.

Palandöken, "Yılbaşı biletinizi alırken, yalnızca Milli Piyango bayilerine kayıtlı, yaka kartı ve oda belgesi bulunan, güvenilir satış noktalarını tercih etmeniz büyük önem taşıyor. Ayrıca, biletin orijinalliğini doğrulayan damga ve kaşelere de mutlaka göz atmalısınız. Enflasyonist ortamda ve belki de borçlarınızı ödeme umuduyla bu biletleri alırken, söylediklerime dikkat etmeniz çok önemli” ifadelerine yer verdi.