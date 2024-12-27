Sahte Milli Piyango Bileti Sadece Bu Şekilde Anlaşılıyor: Yılbaşı Öncesi Dikkat
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yılbaşı öncesinde vatandaşları sahte Milli Piyango biletleri konusunda uyardı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yılbaşına sayılı günler kala, 600 milyon TL'lik büyük ikramiye ile gözler Milli Piyango biletlerine çevrildi. Ancak bu heyecan verici atmosferde, vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Zira dolandırıcılar, büyük ikramiye hayali kuranları hedef alarak sahte biletlerle büyük kazanç elde etmeye çalışıyor.
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vatandaşları bu konuda uyardı. Palandöken, "Büyük ikramiye hayali kuran vatandaşlarımızın, hayallerinin suya düşmemesi için bilet alırken çok dikkatli olmaları gerekiyor." diyerek uyarıda bulundu.
Palandöken, "Yılbaşı biletinizi alırken, yalnızca Milli Piyango bayilerine kayıtlı, yaka kartı ve oda belgesi bulunan, güvenilir satış noktalarını tercih etmeniz büyük önem taşıyor. Ayrıca, biletin orijinalliğini doğrulayan damga ve kaşelere de mutlaka göz atmalısınız. Enflasyonist ortamda ve belki de borçlarınızı ödeme umuduyla bu biletleri alırken, söylediklerime dikkat etmeniz çok önemli” ifadelerine yer verdi.
SAHTE MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL ANLAŞILIR?
Güvenilir Satış Noktaları: Bilet alırken mutlaka Milli Piyango bayilerine kayıtlı, yaka kartı ve oda belgesi bulunan güvenilir satış noktalarını tercih edin.
Orijinallik Kontrolü: Biletin üzerindeki damga, kaşe ve diğer güvenlik özelliklerini dikkatlice inceleyin. Sahte biletlerde bu detaylar eksik veya hatalı olabilir.
Fatura: Bilet alırken mutlaka fiş veya fatura isteyin. Bu belge, olası bir sorun durumunda kanıt olarak size yardımcı olacaktır.
İnternet Satışlarına Dikkat: İnternet üzerinden yapılan bilet satışlarına güvenmeyin. Güvenilirliği teyit edilmemiş sitelerden bilet satın almak büyük risk taşımaktadır.
Aşırı İndirim Teklifleri: Piyasa değerinin çok altında fiyatlarla bilet satışı yapanlara dikkat edin. Bu tür teklifler genellikle dolandırıcılığın bir işaretidir.
Ödeme Öncesi İkramiye Vaatleri: Bilet ödemesi yapmadan önce ikramiye kazanacağınız yönünde sözler verenlere inanmayın.
Kişisel Bilgi Talepleri: Bilet alırken sizden kişisel bilgilerinizi isteyen kişilere karşı dikkatli olun. Bu bilgiler, dolandırıcılar tarafından kötüye kullanılabilir.