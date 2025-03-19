Sahiplerine Benzin Almayı Unutturacak Modeller Belli Oldu! Bu Otomobiller Yakıtı Resmen Kokluyor

Akaryakıtta her geçen gün yükselen fiyatlar, araç sahiplerinin belini bükerken, araç almak isteyenleri de düşündürüyor. Ancak bu modeller, yakıtı resmen koklamalarıyla öne çıkıyor. İşte sahiplerine benzin istasyonunun yolunu unutturacak modeller…

Kaynak: Haber Merkezi

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Sahiplerine Benzin Almayı Unutturacak Modeller Belli Oldu! Bu Otomobiller Yakıtı Resmen Kokluyor - Resim: 1

Artan yakıt fiyatları ve çevre bilincinin yükselmesi, sürücüleri yakıt tasarrufu sağlayan otomobillere yönlendiriyor. Günümüzde araç sahipleri, hem bütçelerini korumak hem de uzun vadede ekonomik bir kullanım elde etmek amacıyla yakıt verimliliği yüksek modelleri tercih ediyor.

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Sahiplerine Benzin Almayı Unutturacak Modeller Belli Oldu! Bu Otomobiller Yakıtı Resmen Kokluyor - Resim: 2

BU MODELLER BENZİN İSTASYONUNUN YOLUNU UNUTTURUYOR

Otomotiv sektöründe gelişen motor teknolojileri, hibrit ve elektrikli araç seçenekleriyle daha düşük yakıt tüketimiyle sürücülerin masrafını azaltıyor. Özellikle hibrit ve dizel motorlu araçlar, içten yanmalı motorlara kıyasla daha ekonomik bir sürüşe sahip olmasıyla, yakıt maliyetlerini en aza indiriyor. Peki en az yakan otomobiller hangileri? İşte o modeller…

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Sahiplerine Benzin Almayı Unutturacak Modeller Belli Oldu! Bu Otomobiller Yakıtı Resmen Kokluyor - Resim: 3

EN AZ YAKAN MODELLER BELLİ OLDU

İşte 100 kilometrede en düşük yakıt tüketimine sahip 5 otomobil modeli:

-Toyota Corolla Hybrid

Yakıt Türü: Hibrit

Şehir İçi: 3.7 L

Şehir Dışı: 3.5 L

Ortalama: 3.6 L

Hyundai i20

Yakıt Türü: Benzin

Şehir İçi: 5.3 L

Şehir Dışı: 4.0 L

Ortalama: 4.6 L

-Citroën C3

Yakıt Türü: Dizel

Şehir İçi: 4.8 L

Şehir Dışı: 3.9 L

Ortalama: 4.3 L

-Renault Clio

Yakıt Türü: Dizel

Şehir İçi: 4.5 L

Şehir Dışı: 3.6 L

Ortalama: 4.0 L

-Kia Rio

Yakıt Türü: Benzin

Şehir İçi: 5.0 L

Şehir Dışı: 4.2 L

Ortalama: 4.5 L

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