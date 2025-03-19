Sahiplerine Benzin Almayı Unutturacak Modeller Belli Oldu! Bu Otomobiller Yakıtı Resmen Kokluyor
Akaryakıtta her geçen gün yükselen fiyatlar, araç sahiplerinin belini bükerken, araç almak isteyenleri de düşündürüyor. Ancak bu modeller, yakıtı resmen koklamalarıyla öne çıkıyor. İşte sahiplerine benzin istasyonunun yolunu unutturacak modeller…
Kaynak: Haber Merkezi
Artan yakıt fiyatları ve çevre bilincinin yükselmesi, sürücüleri yakıt tasarrufu sağlayan otomobillere yönlendiriyor. Günümüzde araç sahipleri, hem bütçelerini korumak hem de uzun vadede ekonomik bir kullanım elde etmek amacıyla yakıt verimliliği yüksek modelleri tercih ediyor.
BU MODELLER BENZİN İSTASYONUNUN YOLUNU UNUTTURUYOR
Otomotiv sektöründe gelişen motor teknolojileri, hibrit ve elektrikli araç seçenekleriyle daha düşük yakıt tüketimiyle sürücülerin masrafını azaltıyor. Özellikle hibrit ve dizel motorlu araçlar, içten yanmalı motorlara kıyasla daha ekonomik bir sürüşe sahip olmasıyla, yakıt maliyetlerini en aza indiriyor. Peki en az yakan otomobiller hangileri? İşte o modeller…
EN AZ YAKAN MODELLER BELLİ OLDU
İşte 100 kilometrede en düşük yakıt tüketimine sahip 5 otomobil modeli:
-Toyota Corolla Hybrid
Yakıt Türü: Hibrit
Şehir İçi: 3.7 L
Şehir Dışı: 3.5 L
Ortalama: 3.6 L
Hyundai i20
Yakıt Türü: Benzin
Şehir İçi: 5.3 L
Şehir Dışı: 4.0 L
Ortalama: 4.6 L
-Citroën C3
Yakıt Türü: Dizel
Şehir İçi: 4.8 L
Şehir Dışı: 3.9 L
Ortalama: 4.3 L
-Renault Clio
Yakıt Türü: Dizel
Şehir İçi: 4.5 L
Şehir Dışı: 3.6 L
Ortalama: 4.0 L
-Kia Rio
Yakıt Türü: Benzin
Şehir İçi: 5.0 L
Şehir Dışı: 4.2 L
Ortalama: 4.5 L