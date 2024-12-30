Sağlık Bakanlığı'ndan Flaş Sigara Kararı: 1 Ocak'tan Sonra Yasaklanıyor

Tek kullanımlık sigaraların çevresel etkilerine de değinen Vandenbroucke, plastik ve pil içeriklerinin çevreye zarar verdiğini, bu ürünlerin tehlikeli atık kimyasallar oluşturduğunu ifade etti. Vandenbroucke, “Elektronik sigaralar genellikle nikotin içeriyor ve bu, bağımlılığa yol açıyor. Nikotin sağlığınız için zararlıdır, bunlar bilimsel gerçeklerdir” dedi.