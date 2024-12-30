Sağlık Bakanlığı'ndan Flaş Sigara Kararı: 1 Ocak'tan Sonra Yasaklanıyor
Sağlık Bakanı, yaptığı açıklamada ucuz elektronik sigaraların gençleri sigara içmeye teşvik ettiğini ve nikotin bağımlılığına neden olduğunu belirtti. Bu nedenle 1 Ocak itibarıyla Belçika'da tek kullanımlık elektronik sigaraların satışını durdurma kararı alındı.
Kaynak: AA
Belçika, insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri gerekçe göstererek 1 Ocak itibarıyla tek kullanımlık elektronik sigaraların satışını durdurma kararı aldı.
Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, yaptığı açıklamada, ucuz elektronik sigaraların gençleri sigara içmeye teşvik ettiğini ve nikotin bağımlılığına neden olduğunu belirterek, bu ürünlerin ciddi bir "sağlık tehdidi" oluşturduğunu vurguladı.
Tek kullanımlık sigaraların çevresel etkilerine de değinen Vandenbroucke, plastik ve pil içeriklerinin çevreye zarar verdiğini, bu ürünlerin tehlikeli atık kimyasallar oluşturduğunu ifade etti. Vandenbroucke, “Elektronik sigaralar genellikle nikotin içeriyor ve bu, bağımlılığa yol açıyor. Nikotin sağlığınız için zararlıdır, bunlar bilimsel gerçeklerdir” dedi.
Belçika, bu yasakla birlikte Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında tek kullanımlık elektronik sigaraların satışını yasaklayan ilk ülke olacak. Yasak kapsamındaki ürünler arasında "vape" olarak bilinen cihazlar da yer alıyor.