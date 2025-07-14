Sadece 12 Saat Çalışıyor! Tüm Masraflarını Ödeyince Cebine 201 Bin TL Kalıyor

MASRAFLARI ÖDEYİNCE CEBİNE 201 BİN TL KALIYOR

El Refai, ABD'de tek bir 12 saatlik vardiyada kazandığı ücretin, İsveç'teki bir aylık ev kirasını ödemeye yettiğini söylüyor. Üstelik harcamalarına ve uçak bileti giderlerine rağmen her ay ortalama 5 bin dolar (201 bin TL) kazançla İsveç’e dönüyor.

AYDA BİRKAÇ GÜN ÇALIŞIP GERİ KALIYOR

ABD’de geçirdiği yoğun tempolu birkaç haftanın ardından İsveç’e dönerek dinlenmeye zaman ayıran El Refai, bu düzenin kendisine şu an için uygun olduğunu ifade ediyor. Hafta sonları ekstra mesaiye kalması halinde kazancının daha da arttığını belirten hemşire, "Şu an bulunduğum durumdan memnunum, bu düzeni değiştirmeyi düşünmüyorum" diyor.