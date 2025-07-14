Sadece 12 Saat Çalışıyor! Tüm Masraflarını Ödeyince Cebine 201 Bin TL Kalıyor
İsveç'te yaşayan Amerikalı hemşire Courtney El Refai, yüksek kazanç için her hafta 11 saatlik uçuşla ABD’ye gidip çalışıyor. Yalnızca 12 saatlik bir vardiya ile Stockholm’deki evinin kirasını çıkaran El Refai, aylık tüm masraflarına rağmen 5 bin dolar (yaklaşık 201 bin TL) gelir elde ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
İsveç’in başkenti Stockholm’de eşiyle birlikte yaşayan 31 yaşındaki ABD vatandaşı hemşire Courtney El Refai, para kazanmak için her hafta kıtalar arası seyahat ediyor. Uzun bir süre mesleğine ara verdikten sonra yeniden çalışmaya karar veren El Refai, ABD'de yarı zamanlı bir iş bularak hemşireliğe geri döndü.
SAATİ 116 DOLARDAN ÇALIŞIYOR
ABD'deki görevine saati 116 dolarlık ücretle başlayan El Refai, her hafta İsveç’ten ABD’ye 11 saatlik uçak yolculuğu yapıyor. Aradaki 8.368 kilometrelik mesafeyi düzenli olarak kat eden genç hemşire, yalnızca bir günlük mesaiyle Stockholm’deki evinin kirasını karşılayabiliyor.
MASRAFLARI ÖDEYİNCE CEBİNE 201 BİN TL KALIYOR
El Refai, ABD'de tek bir 12 saatlik vardiyada kazandığı ücretin, İsveç'teki bir aylık ev kirasını ödemeye yettiğini söylüyor. Üstelik harcamalarına ve uçak bileti giderlerine rağmen her ay ortalama 5 bin dolar (201 bin TL) kazançla İsveç’e dönüyor.
AYDA BİRKAÇ GÜN ÇALIŞIP GERİ KALIYOR
ABD’de geçirdiği yoğun tempolu birkaç haftanın ardından İsveç’e dönerek dinlenmeye zaman ayıran El Refai, bu düzenin kendisine şu an için uygun olduğunu ifade ediyor. Hafta sonları ekstra mesaiye kalması halinde kazancının daha da arttığını belirten hemşire, "Şu an bulunduğum durumdan memnunum, bu düzeni değiştirmeyi düşünmüyorum" diyor.
HER SEYAHAT 500 DOLARA MAL OLUYOR
ABD’ye her gidiş-geliş için yaklaşık 500 dolar harcayan El Refai, konaklama için de uygun bütçeli yerleri tercih ediyor. Geceliği 50 dolara oda kiralayan hemşire, toplam harcamalar sonrasında bile her ay hatırı sayılır bir gelirle İsveç’e dönüyor.
ÜCRETSİZ KREŞ DE AVANTAJ
İsveç’teki yaşam maliyetleri açısından önemli avantajlara da sahip olan El Refai, küçük kızının ücretsiz kreşe gittiğini ve bu durumun aile bütçesine katkı sağladığını belirtiyor. Ailesinden uzak kalmanın zaman zaman zorlayıcı olduğunu kabul eden genç kadın, buna rağmen kurduğu yaşam düzeninden memnun olduğunu ifade ediyor.