Sadece 1 Defa Ekiliyor Tam 15 Sene Hasat Ediliyor! Üreticilerin Yeni Gözdesi
Samsun’un verimli Bafra Ovası, uzun ömürlü ve yüksek verimli yeni bir yem bitkisine ev sahipliği yapıyor. Maralfalfa adı verilen bu bitki, bir kez ekildikten sonra 10 ila 15 yıl boyunca düzenli olarak hasat edilebiliyor. 60 gün içerisinde 3 metreye kadar boylanan bitki, hayvancılık sektöründe büyük bir dönüşüm yaratma potansiyeli taşıyor.
Kaynak: İHA
Ekimi yapıldıktan kısa bir süre sonra topraktan çıkan ve 45. günden itibaren hızlı bir şekilde gelişen maralfalfa, Bafra’nın Sürmeli Mahallesi'nde 30 dönümlük alanda organik yöntemlerle yetiştiriliyor. Üretici Ahmet Yüksel, bölgedeki örnek uygulama için önemli bir adım atarak bu projeyi hayata geçirdi. Tarlada incelemelerde bulunan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Güreş ile Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner de çalışmaları yerinde değerlendirdi.
40 YIL SONRA TOPRAKLARINA DÖNDÜ
Uzun yıllar Ankara’da yaşayan Ahmet Yüksel, 40 yıl aradan sonra doğup büyüdüğü topraklara dönerek çiftçiliğe başladı. Daha önce buğday ve yem bezelyesi eken Yüksel, düşük fiyatlar nedeniyle ciddi zarara uğradığını belirtti. Bu kayıpların ardından Karadeniz’de ilk kez maralfalfa ekimi yapan Yüksel, bölgedeki üreticilere yeni bir model sunmayı hedefliyor.
PROTEİN DEĞERİ YÜKSEK, VERİMİ ÇOK
Yüksel, maralfalfanın mısır silajına kıyasla çok daha yüksek protein değerine sahip olduğunu belirterek, “Mısır silajının besin değeri 6 ila 8 arasında değişirken, maralfalfa 18 ila 20 arasında değer sunuyor. Bu da et ve süt veriminde yüzde 30 ila 35 oranında artış sağlıyor” dedi.
YILDA BİRDEN FAZLA HASAT MÜMKÜN
Bakım ve iklim koşullarına bağlı olarak yılda 2 ila 4 kez biçilebilen bu yem bitkisinden, dönüm başına 50 ila 80 ton arasında ürün alınabiliyor. Yüksel, ticari kazançtan çok, ülke tarımına ve Karadeniz Bölgesi’ne katkı sağlamak amacıyla bu üretime başladığını vurguladı.
HER KÖYE MARALFALFA ÇELİĞİ DAĞITMAK İSTİYOR
Yüksel, hedeflerinden birinin Bafra’nın tüm köylerine maralfalfa çeliği ulaştırmak olduğunu belirtti. “Mühendislerimizin gözetiminde yapılacak üretimle bu bitkinin yaygınlaşmasını sağlarsak, bölge tarımına ciddi katkı sunabiliriz” dedi. Ayrıca gençlerin köylere dönmesinin önemine dikkat çeken Yüksel, çiftçilikle uğraşanların yaş ortalamasının yükseldiğine işaret ederek, “Kırsalda genç nüfusu yeniden canlandırmak zorundayız” diye konuştu.
ZİRAAT ODASI DESTEK BEKLİYOR
Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ise bu tür yüksek proteinli yem bitkilerinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından destek kapsamına alınması gerektiğini söyledi. Tosuner, “Bafra, tarım ve hayvancılık bölgesi olmasına rağmen bu alanlar giderek geriliyor. Göçü önlemek ve köylüyü toprağında tutmak için devlet desteği şart” değerlendirmesinde bulundu.