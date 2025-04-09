Sadece 1 Defa Ekiliyor Tam 15 Sene Hasat Ediliyor! Üreticilerin Yeni Gözdesi

YILDA BİRDEN FAZLA HASAT MÜMKÜN

Bakım ve iklim koşullarına bağlı olarak yılda 2 ila 4 kez biçilebilen bu yem bitkisinden, dönüm başına 50 ila 80 ton arasında ürün alınabiliyor. Yüksel, ticari kazançtan çok, ülke tarımına ve Karadeniz Bölgesi’ne katkı sağlamak amacıyla bu üretime başladığını vurguladı.

HER KÖYE MARALFALFA ÇELİĞİ DAĞITMAK İSTİYOR

Yüksel, hedeflerinden birinin Bafra’nın tüm köylerine maralfalfa çeliği ulaştırmak olduğunu belirtti. “Mühendislerimizin gözetiminde yapılacak üretimle bu bitkinin yaygınlaşmasını sağlarsak, bölge tarımına ciddi katkı sunabiliriz” dedi. Ayrıca gençlerin köylere dönmesinin önemine dikkat çeken Yüksel, çiftçilikle uğraşanların yaş ortalamasının yükseldiğine işaret ederek, “Kırsalda genç nüfusu yeniden canlandırmak zorundayız” diye konuştu.

ZİRAAT ODASI DESTEK BEKLİYOR

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ise bu tür yüksek proteinli yem bitkilerinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından destek kapsamına alınması gerektiğini söyledi. Tosuner, “Bafra, tarım ve hayvancılık bölgesi olmasına rağmen bu alanlar giderek geriliyor. Göçü önlemek ve köylüyü toprağında tutmak için devlet desteği şart” değerlendirmesinde bulundu.