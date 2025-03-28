Sabancı Holding'den Türk Tarihinde Bir İlk! Tümden Değişti

Sabancı Holding’in kurucusu merhum Hacı Ömer Sabancı ve onun ardından bayrağı devralan Sabancı kardeşlerin mirasına sahip çıkmanın en büyük sorumlulukları olduğunu belirten Çulhacı, Güler Sabancı'ya da bugüne kadarki katkılarından dolayı teşekkür etti.

Bu önemli değişimle birlikte, Sabancı Holding’in kurumsallaşma ve sürdürülebilir büyüme stratejilerini daha da güçlendirmesi bekleniyor.