Sabancı Holding'den Türk Tarihinde Bir İlk! Tümden Değişti
Sabancı Holding, Türkiye’de aile üyelerinin hissedar olduğu büyük şirketler arasında bir ilke imza atarak yönetim yapısında köklü bir değişikliğe gitti. 27 Mart 2025 tarihli Genel Kurul toplantısıyla hayata geçirilen değişim kapsamında, 21 yıldır Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Güler Sabancı görevinden ayrıldı. Yerine ise uzun yıllardır Sabancı Topluluğu’nda çeşitli görevlerde bulunan Hayri Çulhacı getirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Genel Kurul toplantısında alınan kararlarla birlikte, Sabancı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanlığı ilk kez bir aile üyesi dışındaki profesyonel bir isme devredildi. Finans ve iş dünyasının deneyimli isimlerinden Tayfun Bayazıt ise bağımsız üye olarak Yönetim Kurulu’na katıldı.
Genel Kurul sonrası gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında, 35 yıllık Sabancı Topluluğu geçmişine sahip olan Hayri Çulhacı, yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. Daha önce Sabancı Holding Yürütme Kurulu Üyeliği, Akbank Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve çeşitli iştiraklerde yönetim kurulu üyelikleri yapan Çulhacı, yeni dönemde kurumsallaşma sürecini daha da ileriye taşımayı hedeflediklerini belirtti.
"KURUMSALLAŞMA YOLCULUĞUNDA YENİ BİR SAYFA"
Yeni göreviyle ilgili açıklamalarda bulunan Çulhacı, Sabancı Topluluğu’nun kurumsal yapısını güçlendirme kararlılığını vurgulayarak, "Sabancı Holding, kurumsallaşma sürecinde önemli bir aşamaya geçti. Yönetim Kurulu Başkanlığı’na profesyonel bir ismin atanması, bu yolculuğun yeni bir dönüm noktasıdır. CEO’muz Cenk Alper ve ekibimizle birlikte, ana işlerimizi büyütürken, inovasyon ve teknolojiyi iş süreçlerimize entegre etmeye devam edeceğiz" dedi.
Sabancı Holding’in kurucusu merhum Hacı Ömer Sabancı ve onun ardından bayrağı devralan Sabancı kardeşlerin mirasına sahip çıkmanın en büyük sorumlulukları olduğunu belirten Çulhacı, Güler Sabancı'ya da bugüne kadarki katkılarından dolayı teşekkür etti.
Bu önemli değişimle birlikte, Sabancı Holding’in kurumsallaşma ve sürdürülebilir büyüme stratejilerini daha da güçlendirmesi bekleniyor.