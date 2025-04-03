Sabancı Holding'den Temettü Kararı! Net Tarih Verildi

Hisse başına brüt 3,00 TL, net 2,55 TL temettü verilecek. Buna bağlı olarak, SAHOL hisseleri 2 Nisan 2025 tarihli işlem gününe, 28 Mart kapanış fiyatına göre 3,00 TL düşüşle başlayacak. Bu düzenleme sonrası şirketin teorik hisse fiyatı 81,05 TL olarak hesaplanıyor.