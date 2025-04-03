Sabancı Holding'den Temettü Kararı! Net Tarih Verildi
Sabancı Holding (SAHOL) hissedarları, yarın 2025 yılına ait temettü ödemesini almaya hak kazanacak. 2 Nisan 2025 tarihinde yatırımcılarına temettü dağıtacak olan şirketin hisse fiyatı, temettü ödemesi nedeniyle düzeltmeye tabi tutulacak. Borsa kuralları gereği, temettü ödemesi yapan şirketlerin hisse fiyatları, hak kullanım tarihlerinde hisse başına ödenecek brüt temettü tutarı kadar düşüşle seansa başlıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş., yatırımcılarına brüt %300 ve net %255 oranında temettü dağıtacak.
Hisse başına brüt 3,00 TL, net 2,55 TL temettü verilecek. Buna bağlı olarak, SAHOL hisseleri 2 Nisan 2025 tarihli işlem gününe, 28 Mart kapanış fiyatına göre 3,00 TL düşüşle başlayacak. Bu düzenleme sonrası şirketin teorik hisse fiyatı 81,05 TL olarak hesaplanıyor.
TEMETTÜ ÖDEMELERİ 4 NİSAN’DA HESAPLARA YATACAK
Sabancı Holding’in temettü ödemeleri nakit olarak gerçekleştirilecek ve T+2 günü kuralı gereği 4 Nisan 2025’te yatırımcı hesaplarına yansıyacak.
Borsa İstanbul, 2 Nisan’da SAHOL hisseleri için hak kullanımı ve fiyat düzeltmesine ilişkin resmi açıklamasını yapacak.