Sabancı Holding'den Dev Adım! İmzayı Attı
Sabancı Holding'in finans sektöründeki güçlü kuruluşu Ak Yatırım, İngiltere merkezli BancTrust & Co. Yatırım Bankası ile stratejik iş birliği anlaşması yaptı. Gelişmekte olan piyasalardaki deneyimiyle öne çıkan BancTrust, Ak Yatırım’ın Türkiye ve Avrasya’daki etkin pozisyonuyla küresel çapta sinerji oluşturmayı hedefliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Ortaklık kapsamında Ak Yatırım’ın Türkiye piyasalarındaki liderliği ile Avrasya bölgesine yönelik kapsamlı analizleri, BancTrust’ın Latin Amerika, CEEMEA ve sınır pazarlarını kapsayan geniş dağıtım ve araştırma platformuyla desteklenecek. Böylece iki kurum, yatırımcılara daha zengin ve etkin hizmet sunmayı amaçlıyor.
CEO FUENMAYOR: "KRİTİK BİR KONUMLA BÜYÜYORUZ"
BancTrust CEO’su Carlos Fuenmayor, iş birliği hakkında, "Türkiye ve Avrasya bölgesinin gelişmekte olan piyasalarda giderek daha stratejik bir önem kazandığını görüyoruz. Ak Yatırım ile kurduğumuz ortaklık, bölgesel bağlantılarımızı güçlendirirken, müşterilerimize gelişmekte olan pazarlara dair yerel ve küresel bilgi akışı sağlıyor" ifadelerini kullandı.
AK YATIRIM GENEL MÜDÜRÜ ERDOĞMUŞ: "ULUSLARARASI BÜYÜMEDE DÖNÜM NOKTASI"
Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş da, "BancTrust ile kurduğumuz bu iş birliği, uluslararası büyüme stratejimizde önemli bir adım. BancTrust’ın gelişmekte olan piyasalardaki derin uzmanlığı, bizim yerel güçlerimizle birleşerek hem Türkiye hem de uluslararası yatırımcılar için yeni fırsatlar yaratacak" değerlendirmesinde bulundu.