Sabancı Holding'den Dev Adım! İmzayı Attı

AK YATIRIM GENEL MÜDÜRÜ ERDOĞMUŞ: "ULUSLARARASI BÜYÜMEDE DÖNÜM NOKTASI"

Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş da, "BancTrust ile kurduğumuz bu iş birliği, uluslararası büyüme stratejimizde önemli bir adım. BancTrust’ın gelişmekte olan piyasalardaki derin uzmanlığı, bizim yerel güçlerimizle birleşerek hem Türkiye hem de uluslararası yatırımcılar için yeni fırsatlar yaratacak" değerlendirmesinde bulundu.