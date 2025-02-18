Sabancı Holding’den Büyük Google Adımı! Masaya Oturdular
Sabancı Holding, dijital dönüşümde "geleceğin devrimci teknolojilerini üretme" vizyonu çerçevesinde, kurumsal girişim fonu Sabancı Ventures aracılığıyla ABD merkezli kuantum bilişim şirketi Quera'ya yatırım yaptı. Kuantum bilişim, teknoloji sektöründe geleceği şekillendirecek en önemli alanlardan biri olarak görülüyor ve Quera bu alanda lider konumda.
Kaynak: Haber Merkezi
Quera, Harvard ve MIT'den dünya çapında tanınan akademisyenler ve bilim insanları tarafından kuruldu. Şirket, dünyanın en büyük halka açık kuantum bilgisayarını yönetiyor.
Son yatırım turunda büyük ilgi gören Quera, 230 milyon dolarlık fon topladı. Bu yatırım turuna Google liderlik ederken, Sabancı Ventures'ın yanı sıra SoftBank Vision Fund 2 ve Valor Equity Partners gibi önemli yatırımcılar da katıldı.
GÖKHAN EYİGÜN'DEN AÇIKLAMA
Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı Gökhan Eyigün, yatırımla ilgili şunları söyledi:
"Sabancı Topluluğu olarak, hızla değişen dünya ekonomisine ayak uydurarak yenilik yapmayı hedefliyoruz. Bu amacımızı, geleceğin şirketlerine yatırım yaparak 'yeni ekonomi' stratejimizi destekliyoruz. 2020'de kurduğumuz Sabancı Ventures ile stratejik alanlarda öne çıkan şirketlere yatırım yapıyoruz. Bu yatırımlar sayesinde hem girişimlerin büyümesine katkı sağlıyoruz, hem de mevcut şirketlerimizin geleceğin teknolojilerine erişimini kolaylaştırıyoruz.
Quera'ya yapılan yatırım, bu vizyonumuzun bir yansıması. Bu adımla birlikte, Sabancı Ventures aracılığıyla yatırım yaptığımız şirket sayısı 15'e çıktı. Önümüzdeki dönemlerde de, topluluk vaadimiz ve vizyonumuz doğrultusunda yatırım fırsatlarını değerlendirmeye devam edeceğiz."