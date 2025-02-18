Sabancı Holding’den Büyük Google Adımı! Masaya Oturdular

GÖKHAN EYİGÜN'DEN AÇIKLAMA

Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı Gökhan Eyigün, yatırımla ilgili şunları söyledi:

"Sabancı Topluluğu olarak, hızla değişen dünya ekonomisine ayak uydurarak yenilik yapmayı hedefliyoruz. Bu amacımızı, geleceğin şirketlerine yatırım yaparak 'yeni ekonomi' stratejimizi destekliyoruz. 2020'de kurduğumuz Sabancı Ventures ile stratejik alanlarda öne çıkan şirketlere yatırım yapıyoruz. Bu yatırımlar sayesinde hem girişimlerin büyümesine katkı sağlıyoruz, hem de mevcut şirketlerimizin geleceğin teknolojilerine erişimini kolaylaştırıyoruz.