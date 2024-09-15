Sabancı Holding'den 137 Milyon Dolarlık Dev Anlaşma: KAP'a Bildirildi, İmzalar Atıldı

Sabancı Holding’ten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Daha önce kamuya duyurulmuş olan, Şirketimizin Sabancı İklim Teknolojileri A.Ş. üzerinden %100 oranında hissedar olduğu Sabanci Renewables Inc.'nin inşaatı devam eden ve 2025 yılının ikinci çeyreğinde devreye alınması hedeflenen 232 MW kapasiteli bir güneş enerjisi santrali ve 60 MW kapasiteli enerji depolama tesisi yatırımlarından oluşan Oriana Solar Projesi için Tax Equity Investor* (Vergi avantajli sermaye yatırımcısı) tarafından projeye 137 milyon USD tutarında finansman sağlanması amacıyla bugün sözleşme imzalandı.

Sözleşmenin imzalanması ile projenin tüm finansman işlemleri tamamlandı ve tamamı orta ve büyük ölçekli banka ve finansal kuruluşlardan oluşan yatırımcı grubunun Sabancı Renewables Inc. ve projelerine olan güveni somutlaştı.

Sabancı Renewables Inc. tarafından karşılanan sermaye oranı yaklaşık %25; kredi ve Tax Equity Investor tarafından karşılanan yabancı kaynak oranı ise yaklaşık %75 seviyesinde gerçekleşti”