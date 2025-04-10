Sabancı Holding ve Sabancı Üniversitesi'ne Büyük Şok! Atlı Köşk için 21 Yıl Sonra Bir İlk

5 YILDIR HAKKINI ALAMADIĞINI İLERİ SÜRDÜ

Yargıtay kararıyla resmi olarak mirasçı statüsüne kavuşmasına rağmen Sevilay Sabancı Çınar, hakkının teslim edilmediğini savunarak 21 aile üyesi ve Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü’ne karşı yeni bir dava daha açtı. Bu dava da Çınar lehine sonuçlandı ve köşkün satışı süreci mahkeme kararıyla resmen başlatılmış oldu.