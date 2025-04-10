Sabancı Holding ve Sabancı Üniversitesi'ne Büyük Şok! Atlı Köşk için 21 Yıl Sonra Bir İlk
Sabancı Ailesi'ne 21 yıl önce mirastan pay talebiyle dava açan Sevilay Sabancı Çınar, İstanbul Emirgan’daki Atlı Köşk’ün satışı için yürüttüğü hukuki süreci kazandı. Mahkeme, Atlı Köşk üzerindeki ortaklığın satış yoluyla sona erdirilmesine ve mülkün açık artırmayla satışına karar verdi.
Kaynak: Akşam
Sabancı Holding’in kurucusu Hacı Ömer Sabancı’nın, 43 yıl önce hayatını kaybeden oğlu İhsan Sabancı’nın Nevin Tenik ile evlilik dışı ilişkisinden dünyaya geldiğini öne süren Sevilay Sabancı Çınar, miras hakkı talebiyle 2003 yılında dava açtı. Yargı süreci sonunda, Adana Sulh Hukuk Mahkemesi ve ardından Yargıtay 14. Hukuk Dairesi, Sevilay Sabancı Çınar’ın Hacı Ömer Sabancı’nın yasal mirasçısı olduğuna hükmetti.
Bu kararın ardından, Sevilay Sabancı Çınar, Atlı Köşk üzerindeki ortaklığın giderilmesi için Sabancı Üniversitesi ve Hacı Ömer Sabancı AŞ’ye dava açtı. Mahkeme, satışın halka açık bir müzayede yoluyla gerçekleştirilmesini kararlaştırdı.
KÖŞKÜN DEĞERİ YAKLAŞIK 2,9 MİLYAR LİRA
Davayı takip eden avukat M. Çağrı Bağatur, Atlı Köşk ve çevresindeki yapıların toplam değerinin 2 milyar 873 milyon 721 bin 683 lira olarak tespit edildiğini açıkladı. Bağatur, mahkemenin kararının mülk üzerindeki ortaklığın açık artırma yoluyla sona erdirileceği anlamına geldiğini belirtti.
5 YILDIR HAKKINI ALAMADIĞINI İLERİ SÜRDÜ
Yargıtay kararıyla resmi olarak mirasçı statüsüne kavuşmasına rağmen Sevilay Sabancı Çınar, hakkının teslim edilmediğini savunarak 21 aile üyesi ve Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü’ne karşı yeni bir dava daha açtı. Bu dava da Çınar lehine sonuçlandı ve köşkün satışı süreci mahkeme kararıyla resmen başlatılmış oldu.