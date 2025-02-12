Sabancı Holding Şirketi Temsa Rekor Kırdı

2024’TE İHRACAT REKORU KIRILDI

2024 yılında 296 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Temsa, şirket tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı. Net ihracat katkısını 148 milyon dolarla bir önceki yılın 5 katına çıkaran şirket, elektrikli araçlarda kilogram başına 31.15 dolarlık ihracat değeri elde etti. Temsa, bu performansıyla Türkiye ihracat ortalamasının çok üzerinde katma değer sağladı.

KUZEY AMERİKA'DA GÜÇLÜ PERFORMANS

ABD’de TS 30-35, Avrupa ve Türkiye’de ise Prestij ürünleriyle başarılı bir performans sergileyen Temsa, Kuzey Amerika pazarındaki büyümesini sürdürmeye odaklanıyor. Güzel, ABD pazarının şirketin büyümesinde kilit rol oynadığını ve bu pazarda yüzde 15 pazar payına ulaştıklarını belirtti. Ayrıca Trump’ın tarifeleriyle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve bu durumun risk kadar fırsat da barındırabileceğini ifade etti.