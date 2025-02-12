Sabancı Holding Şirketi Temsa Rekor Kırdı
Yerli ticari araç üreticisi Temsa, son dört yılda gösterdiği performansla dikkat çekti. 2020-2024 döneminde cirosunu TL bazında yaklaşık 20 kat artırarak 771.5 milyon TL'den 15.2 milyar TL'ye yükselten şirket, ihracatta da büyük başarı elde etti. Toplam 657 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Temsa, kilogram başına ihracatta 1.42 dolardan 19.26 dolara ulaşarak Türkiye ortalamasının 13.6 kat üzerinde katma değer sağladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Temsa CEO’su Evren Güzel, şirketin gelirlerinin yüzde 68’ini yurtdışından, yüzde 32’sini ise Türkiye operasyonlarından elde ettiğini belirtti. Özellikle ABD pazarında yüzde 15 pazar payına ulaşarak dikkat çeken Temsa, Kuzey Amerika’da kendi segmentinde tek Türk oyuncu olmayı başardı. Güzel, ABD’deki başarının yalnızca fiyat rekabetiyle değil, müşteri odaklı yaklaşım, finansman çözümleri ve satış sonrası hizmetlerle sağlandığını vurguladı.
2024’TE İHRACAT REKORU KIRILDI
2024 yılında 296 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Temsa, şirket tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı. Net ihracat katkısını 148 milyon dolarla bir önceki yılın 5 katına çıkaran şirket, elektrikli araçlarda kilogram başına 31.15 dolarlık ihracat değeri elde etti. Temsa, bu performansıyla Türkiye ihracat ortalamasının çok üzerinde katma değer sağladı.
KUZEY AMERİKA'DA GÜÇLÜ PERFORMANS
ABD’de TS 30-35, Avrupa ve Türkiye’de ise Prestij ürünleriyle başarılı bir performans sergileyen Temsa, Kuzey Amerika pazarındaki büyümesini sürdürmeye odaklanıyor. Güzel, ABD pazarının şirketin büyümesinde kilit rol oynadığını ve bu pazarda yüzde 15 pazar payına ulaştıklarını belirtti. Ayrıca Trump’ın tarifeleriyle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve bu durumun risk kadar fırsat da barındırabileceğini ifade etti.
SABANCI-PPF ORTAKLIĞIYLA YENİDEN YÜKSELİŞ
2020 yılında Sabancı Holding ve PPF Group ortaklığı çatısı altına giren Temsa, aynı yıl konkordatodan çıkarak güçlü bir dönüşüm sürecine girdi. 2020-2024 arasında TL bazında yüzde 1871, dolar bazında yüzde 320 ciro artışı yakalayan şirket, ihracatını da yüzde 655 artırdı. Güzel, bu dönemin Temsa için tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, büyüme ivmesini sürdüreceklerini kaydetti.
HEDEF 1 MİLYAR DOLAR CİRO
Gelecek yol haritası hakkında bilgi veren Evren Güzel, Temsa’yı sadece otobüs üreticisi değil, küresel bir mobilite markası olarak konumlandırmayı hedeflediklerini açıkladı. Şirket, Coach ve Intercity segmentlerinde lider olmayı, niş segmentlerde yenilikçi ürünlerle fark yaratmayı ve sıfır emisyonlu araçlarla sürdürülebilirliği güçlendirmeyi planlıyor. Temsa’nın 1 milyar dolarlık ciro hedefine ulaşmak için stratejik adımlar atmaya devam edeceği belirtildi.
ELEKTRİKLİ ARAÇLARLA GELECEĞE YATIRIM
Elektrikli araçlar konusunda da öncü adımlar atan Temsa, bu alanda kilogram başına 31.15 dolarlık ihracat değeriyle dikkat çekiyor. Güzel, elektrikli araçların yüksek satın alma maliyetine rağmen sahip olma maliyetinde avantaj sunduğunu ve çevresel etkileriyle şehir içi taşımacılıkta büyük avantaj sağladığını ifade etti. Şirket ayrıca, elektrikli otobüslerde kullanılacak bataryaları da kendi bünyesinde geliştirerek teknolojik bağımsızlığını güçlendirmeyi hedefliyor.
HALKA ARZ PLANI İÇİN ZAMAN GEREKİYOR
Temsa’nın halka arz planı olup olmadığı konusunda açıklamalarda bulunan Evren Güzel, finansal metriklerde sağlıklı bir büyüme sağladıklarını ve bu durumu sürdürülebilir kılmak istediklerini belirtti. Güzel, halka arz için henüz zaman olduğunu ancak şeffaflık, kapsayıcılık ve hesap verilebilirlik kriterlerinde güçlü bir konumda olduklarını kaydetti.
TÜRKİYE’NİN KATMA DEĞERLİ İHRACATINA KATKI
Temsa’nın kilogram başına ihracat değeri Türkiye ortalamasının çok üzerinde gerçekleşti. 2024 yılında Türkiye genelinde kilogram başına ihracat 1.42 dolar olurken, Temsa 19.26 dolarlık değerle dikkat çekti. Şirketin elektrikli araçlarda elde ettiği 31.15 dolarlık kilogram başına ihracat, katma değeri yüksek ürünlerle rekabet gücünü artırdığını gösterdi.
MOBİLİTE MARKASI OLMA HEDEFİ
Gelecek vizyonunu açıklayan Temsa, sadece ticari araç üreticisi olarak değil, küresel bir mobilite markası olarak büyümeyi hedefliyor. Şirket, odak pazarlarda liderlik, yenilikçi ürünlerle fark yaratma ve sıfır emisyonlu araçlarla sürdürülebilirlik stratejileri doğrultusunda yatırımlarını sürdürecek.
Temsa’nın ABD ve Avrupa’daki güçlü performansı, ihracatta katma değer sağlayan yenilikçi ürünleri ve elektrikli araçlarla geleceğe yatırım yapması, şirketin küresel rekabetteki konumunu daha da güçlendirmeyi hedeflediğini gösteriyor.