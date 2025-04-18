Rönesans Holding'den 2 Milyar Liralık Dev Adım
Rönesans Holding, Adana’nın Ceyhan ilçesinde inşa edeceği Polipropilen (PP) üretim tesisi ve sıvı yük terminali için 2 milyar dolarlık finansman sürecini tamamladı. Bu yatırım, özel sektör eliyle gerçekleştirilen en büyük sanayi projeleri arasında yer alıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Yıllık 472 bin 500 metrik ton kapasiteye sahip olacak PP üretim tesisi, Rönesans Holding ile Cezayir merkezli enerji şirketi Sonatrach ortaklığında kurulacak. Ham madde teminini de üstlenecek olan Sonatrach, Türkiye’nin yıllık polipropilen ihtiyacının yaklaşık yüzde 17’sini karşılayacak kapasitedeki bu tesiste kilit rol oynayacak.
SIVI YÜK TERMİNALİ DE PROJENİN PARÇASI
Projeye dahil edilen ikinci büyük yatırım ise, Rönesans Holding ile Stolthaven Terminals iş birliğinde geliştirilecek sıvı yük terminali oldu. Bu tesis, hem PP üretim tesisine hem de potansiyel diğer müşterilere hammadde depolama ve terminal hizmeti sunacak.
ULUSLARARASI KONSORSİYUMDAN FİNANSMAN DESTEĞİ
1,3 milyar dolarlık uluslararası finansman desteği sağlanan proje için, ABD Uluslararası Kalkınma Finans Kurumu (DFC), Cesce sigortası altında ING, BBVA, DenizBank AG – Austria, DZ Bank ve The Arab Energy Fund gibi finans kuruluşlarından oluşan bir konsorsiyum görev aldı. Deutsche Bank, bu süreçte Cesce koordinatörü olarak yer aldı. Terminal yatırımının finansmanında ise Vakıfbank, ING ve BBVA yer aldı.
TÜRKİYE’NİN DIŞA BAĞIMLILIĞINI AZALTACAK
Türkiye’de yıllık yaklaşık 2,7 milyon tonluk PP tüketimi bulunurken, mevcut yerli üretim yalnızca 100 bin ton seviyesinde. Ceyhan’da kurulacak tesis, bu açığı önemli ölçüde azaltacak. Ayrıca projenin, dış ticaret açığını her yıl 300 milyon dolar düşürmesi bekleniyor.
İSTİHDAM VE EĞİTİM İÇİN YENİ FIRSATLAR SUNACAK
Tesisin inşaat sürecinde 4 bin 500 kişiye, faaliyete geçtikten sonra ise 300 kişiye kalıcı istihdam sağlanması planlanıyor. Aynı zamanda bölgede teknik eğitim olanaklarını geliştirmek amacıyla kaynakçılık okulu gibi sosyal destek projeleri de hayata geçiriliyor.
ÇEVRE DOSTU TEKNOLOJİLERLE DONATILACAK
Her iki tesis de yenilenebilir enerji kullanımı ve yüksek verimlilik sağlayan üretim yöntemleriyle inşa edilecek. Rönesans Holding, PP üretimi başına en düşük sera gazı emisyonunu hedefleyen çevre dostu bir sistemle üretim yapacak.
"YABANCI KAYNAKLA FİNANSE EDİLMESİ ULUSLARARASI GÜVENİN GÖSTERGESİ"
Rönesans Holding Onursal Başkanı Erman Ilıcak, yatırımın hem bölge ekonomisine hem de Türkiye’nin sanayi kapasitesine büyük katkı sağlayacağını belirtti. Ilıcak, “Ceyhan PP Tesisi, yalnızca yüzlerce kişiye yeni iş olanağı sunmakla kalmayacak, aynı zamanda Türkiye ve Avrupa için kritik öneme sahip bu hammaddenin daha rekabetçi ve sürdürülebilir şekilde temin edilmesine olanak tanıyacak. Projenin tamamen yabancı finansmanla hayata geçirilmesi, uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye duyduğu güvenin açık bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.
"CEYHAN STRATEJİK BİR YATIRIM NOKTASI"
Sonatrach CEO’su Rachid Hachichi, Türkiye’nin büyüyen PP pazarı ve gelişmiş sanayi altyapısının bu yatırımı cazip hale getirdiğini vurgularken, Stolthaven Terminals Başkanı Guy Bessant ise bölgedeki terminal yatırımının, gelecekte hem yerli hem de uluslararası firmalara hizmet verebilecek kapasitede olacağını kaydetti.