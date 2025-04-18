Rönesans Holding'den 2 Milyar Liralık Dev Adım

SIVI YÜK TERMİNALİ DE PROJENİN PARÇASI

Projeye dahil edilen ikinci büyük yatırım ise, Rönesans Holding ile Stolthaven Terminals iş birliğinde geliştirilecek sıvı yük terminali oldu. Bu tesis, hem PP üretim tesisine hem de potansiyel diğer müşterilere hammadde depolama ve terminal hizmeti sunacak.