Restoran ve Kafelerde Bu Detaya Dikkat Edin! 81 İldeki Tamamen Zorunlu

KİTAP VE DERGİ SATIŞINDA DİJİTAL FİYAT GÖRME DÖNEMİ

Yönetmelikte sadece yeme içme sektörü değil, yayıncılık alanı da kapsama alınıyor. Kitap, dergi ve gazete satışı yapan işletmeler, fiyat etiketinin yanı sıra “fiyat gör” adı verilen elektronik ekran veya cihazlarla müşterilerine bilgi sunabilecek. Böylece hem teknolojik uyum artacak hem de tüketiciler daha doğru fiyat bilgisine ulaşabilecek.