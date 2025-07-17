Restoran ve Kafelerde Bu Detaya Dikkat Edin! 81 İldeki Tamamen Zorunlu
Ticaret Bakanlığı, Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde yapılması planlanan yeni değişiklikleri kamuoyunun görüşüne sundu. Taslak düzenlemeye göre, lokanta ve kafelerde fiyat listelerinin sadece fiziksel olarak değil, karekod üzerinden dijital olarak sunulması da zorunlu hale getiriliyor. Ayrıca tartılarak satılan ürünlerde ambalaj ağırlığı (dara) düşülmeden yapılan satışların da önüne geçilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
1 Ocak 2024’te başlayan fiziki menü ve fiyat listesi uygulamasına dijital bir adım daha ekleniyor. Yeni düzenlemeyle birlikte; lokanta, restoran, kafe ve benzeri yiyecek-içecek işletmeleri, masa üstlerinde karekod bulundurmak zorunda olacak. Tüketiciler bu karekodları mobil cihazlarıyla okutarak ürünlere ait fiyatlara ve detaylara kolayca ulaşabilecek.
DARALI TARTIM ZORUNLU HALE GELİYOR
Yönetmelik taslağına göre, terazide satılan ürünlerde dara alınmadan işlem yapılması yasaklanacak. Bu kapsamda, tartılı ürünlerin ambalaj ağırlıkları mutlaka düşülecek. Bakanlık, bu uygulamanın Ahilik geleneğinden gelen “Ölçü ve Tartıda Doğruluk” ilkesine dayandığını ve tüketicinin ekonomik hakkını korumayı amaçladığını belirtti.
FİYAT LİSTELERİ BAKANLIĞIN SİSTEMİNE YÜKLENECEK
Yeni sistemle birlikte, yeme içme sektöründeki işletmeler, ürün fiyatlarını Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulacak dijital sisteme aktarabilecek. Böylece tüketiciler, aynı hizmeti sunan farklı işletmelerin fiyatlarını kolayca karşılaştırabilecek. Bu adımın, hem fiyat şeffaflığı hem de haksız fiyat uygulamalarının önlenmesi açısından önemli bir gelişme olduğu vurgulanıyor.
KİTAP VE DERGİ SATIŞINDA DİJİTAL FİYAT GÖRME DÖNEMİ
Yönetmelikte sadece yeme içme sektörü değil, yayıncılık alanı da kapsama alınıyor. Kitap, dergi ve gazete satışı yapan işletmeler, fiyat etiketinin yanı sıra “fiyat gör” adı verilen elektronik ekran veya cihazlarla müşterilerine bilgi sunabilecek. Böylece hem teknolojik uyum artacak hem de tüketiciler daha doğru fiyat bilgisine ulaşabilecek.