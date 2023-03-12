Resmi Gazete'de yayımlandı: Hangi borçlar silinecek?
Vergiler, trafik cezaları, ehliyet affı, otoyol cezaları ve belediyelere olan borçlarla ilgili önemli maddelerin yer aldığı borç yapılandırma paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Milyonları ilgilendiren geniş kapsamlı geniş kapsamlı borç yapılandırması paketi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan düzenlemeye göre; 31 Aralık 2022 öncesine ait borçlar 48 taksitte ödenebilecek.
Yapılandırma için başvurular 31 Mayıs'ta, ilk taksitlerin ödemesi ise 30 Haziran'da başlayacak. İşte 13 maddede tüm detaylar:
BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ RESMİ GAZETE'DE
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB) ile ilgili alacaklara yapılandırma imkanı getiren 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' Resmi Gazete'de yayımlandı.