Resmi Gazete'de yayımlandı... Ek MTV ödemesinde her şey netleşti: Araç sahipleri en çok bu detayı merak ediyordu!
Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasını öngören düzenleme ile ilgili merak edilen detaylar Resmi Gazete’de yayımlandı. Araç alım satımı sırasında ek vergiyi kimin ödeyeceği de netleşirken ilave vergiyi ödemeyenler ise aracını satamayacak ya da trafikten çekemeyecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ek Motorlu Taşıtlar Vergisi uygulamasının esaslarını belirledi. Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni ödemeyenler araçlarını satamayacak, trafikten çekemeyecek, hurdaya ayıramayacak veya yurt dışına çıkaramayacak.
Araç alım-satımında ek vergiyi kimin ödeyeceği ise, kanunun yürürlük tarihine göre değişecek. Ek MTV uygulamasına ilişkin Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.
Düzenlemenin yayımlandığı tarihte kayıt ve tescilli bulunan otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak ve helikopterler dahil tüm taşıtlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar kayıt ve tescil edilecek olan tüm taşıtlar, ek MTV kapsamında olacak.
Ek MTV, araç sahiplerinin 2023 yılında ödeyecekleri vergi kadar olacak. Bu ilave vergi, 2023'e mahsus olacak ve bir defa alınacak.
Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni ödemeyenler araçlarını satamayacak, trafikten çekemeyecek, hurdaya ayıramayacak veya yurt dışına çıkaramayacak.