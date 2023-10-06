Resmi Gazete'de yayımlandı: Depremzedelere hibe ve kredi desteği! İşte şartları...

- İnşaat halinde olup, orta ve üzeri hasarlı olarak tespit edilen yapı maliklerine de hibe ve yapım kredisi verilecek. Hasar gören yapıda iştirak halinde veya müşterek mülkiyet söz konusu ise, yine aynı şekilde hisseli olmak üzere, sadece bir konut/iş yeri için hibe ve en fazla üç bağımsız bölüm için kredi verilecek.